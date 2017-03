Ángel Luis ya piensa sobre dar el salto a la NBA

Parece que será una primavera muy diferente para Ángel Luis Delgado, el dominicano que recién jugó su tercer año con la universidad de Seton Hall en la NCAA. Después de tener un increíble tercer año con los Piratas, escuadra que incluso participó en el torneo denominado la Locura de Marzo, Delgado aparentemente pondera dar el salto a la NBA, a juzgar por sus propias palabras a través de las redes sociales. “Todavía no he tomado mi decisión”, escribió el dominicano en su cuenta de Twitter @Angelluis45 el pasado día 21 de este mes. “En la próxima semana tendré una conversación con mi familia y mis coaches sobre mi decisión. Nosotros discutiremos acerca de lo que es mejor para mí”.



Él tomó una foto lo que escribió en Twitter y luego la publicó en Instagram. Sin embargo, Delgado, un espigado ala pivot de 6’10 de estatura proveniente de Haina, borró este “posteo” de sus cuentas en las referidas redes sociales.



El jugador de Seton Hall viene de agotar una memorable temporada en la que promedió 15.2 puntos y 13.1 rebotes, los mejores números de su carrera de tres años en la NCCA. Fue incluido en el primer equipo ideal de la conferencia del Big East contra cuyos rivales tuvo una media de 16.4 unidades y 14.1 capturas.



Las principales publicaciones que proyectan talento de cara al draft de novatos de la NBA no registran el nombre del dominicano, aunque CBS sí lo ubica al final de la segunda ronda.



Delgado ganó atención gracias a una notable mejoría en su juego en ambos costados de la cancha. “Él es el mejor hombre alto en los Estados Unidos”, dijo el dirigente del equipo de la universidad de Marquette, Steve Wojciechowski. “Él no es un tipo al que usted detiene. Uno solo espera contenerlo”. Un exNBA también lo elogió. “El luce como Moses Malone”, apuntó Chris Mullin, coach de Saint John.