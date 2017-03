Anuncian los detalles del “Golf Channel AM Tour RD”

25/03/2017 12:00 AM - María Esperanza Pérez

Durante un encuentro, celebrado en el Show Room de Lexus, Medios Fiebre de Golf anunció los detalles del torneo “Golf Channel AM Tour RD”, el cual permanecerá por espacio de siete meses. Félix Olivo, director del GC Am Tour RD, expresó que “hace siete meses adquirimos los derechos exclusivos de realización y comercialización del Golf Channel AM Tour para la República Dominicana directamente del Grupo NBC Universal, propietario del Golf Channel, y agregó que “con este tour, el golf nacional eleva su calidad competitiva y el país sigue su ruta de convertirse en un destino de golf premium a nivel del Caribe, Centroamérica y en el resto del mundo”.



Asimismo, informó que estarán realizando para cada parada una producción de televisión para ser difundida en canales y redes. Olivo aprovechó para anunciar que la sexta parada será el 29 de julio en el campo de golf Dientes de Perro de Casa de Campo, en el Torneo Lexus.