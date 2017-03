Crece la telefonía fija y móvil en RD

25/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La República Dominicana registra casi 11 millones de líneas telefónicas, entre fijas y móviles, de las cuales ocho millones son líneas móviles. El señalamiento lo hizo el presidente del consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), José Del Castillo Saviñón, quien destacó que el año pasado las cuentas de internet crecieron 26%.



“Hoy en día tenemos casi 11 millones de líneas entre fijas y móviles, son 8 millones de líneas móviles y más de 6 millones de cuentas de internet”, explicó. Agregó que las cuentas de internet crecieron entre el año pasado un 26%, eso quiere decir que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano está demandando acceso a internet. Dijo que como meta en el programa República Digital se está hablando de “pasar de un 50% más o menos de penetración a internet que hay en República Dominicana hoy en día, a 70% de conectividad, lo que implica según los estudios, un impacto de 3% en el crecimiento de la economía por cada 10% de conectividad. “Si vamos a crecer un 20%, el impacto de la economía será de alrededor de un 6%, eso es más riqueza, menos pobreza, menos inequidad, más empleo y mayor posibilidad de desarrollo para este país y para nuestra gente”, sentenció Del Castillo Saviñón.



El país conectado



Al ser entrevistado en el programa de televisión “Fuera de Récord” que produce el periodista Elvis Lima por Teleradio América Canal 45, el presidente del Indotel consideró difícil, pero factible incrementar 20% a la penetración de internet en el país. Indicó que para eso se dará cobertura de banda ancha a diez provincias que hoy en día no tienen fibra óptica.



Entiende que aunque ambicioso, el esfuerzo de conectividad en esas provincias no solo es posible, sino que eso será una realidad con el programa República Digital que contempla una línea troncal de fibra óptica, la cual dijo construye la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y “que va a conectar a través de 55 nodos a nivel nacional a prácticamente las 32 provincias del país”.



Despliegue de última milla



Manifestó que entre las iniciativas de República Digital está el despliegue de la última milla, lo cual significa realizar una extensión de infraestructura y cable de fibra óptica que permitirá llegar a las casas, a las residencias, lo cual permitirá la conexión para mandar por ahí el internet a los hogares, negocios, parques, etc.



Del Castillo Saviñón sustentó que ese despliegue de fibra óptica generará un mercado en las provincias, en los municipios y en los distritos municipales, ya que según explicó, creará suficientes abonados para que a las compañías les sea rentable ofertar el servicio.



El funcionario dijo que también propiciará la creación de pequeñas empresas de telecomunicaciones (pymes tecnológicas), ya que según precisó, se podrá iniciar un proceso de alianza público-privada con el Estado, que es el dueño de esa fibra.