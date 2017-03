La oposición no convence en Ecuador

Quito. En un mercado popular del centro de Quito, el exbanquero y candidato opositor a la presidencia Guillermo Lasso despierta sospechas entre algunas vendedoras. Ante sus ojos, él no es un postulante cercano a su realidad y sienten más empatía por Lenín Moreno, candidato del oficialismo que es percibido como una persona que comprende a la gente de menores recursos económicos de Ecuador.



Moreno y Lasso fueron los finalistas de unas primeras elecciones celebradas el 19 de febrero.



Al final de la jornada, el oficialista sumó 39.35% de los votos y estuvo a menos de un punto de ganar, mientras que el opositor obtuvo 28.11%.



La segunda ronda para elegir al sucesor de Rafael Correa está prevista para el 2 de abril, pero a pocos días de los comicios no se percibe emoción ni un ambiente electoral definitorio. En el mercado de Santa Clara, por ejemplo, la vida transcurre con normalidad mientras compradores y vendedores se dedican a sus actividades cotidianas.



Lo único claro hasta el momento, según arrojan las encuestas, es que el apoyo popular a Guillermo Lasso ha decrecido.



En un sondeo de la firma Cedatos-Gallup, realizado una semana después de la primera votación, Lasso tenía 52.1% de la intención de voto y Moreno 47,9%. Sin embargo, al 21 de marzo los números del opositor cayeron a 47.6% y los del oficialista sumaron 52.4%. El estudio tiene un margen de error de 3.4% y otras firmas arrojaron resultados similares.



Desde Santa Clara, la vendedora de vegetales Margarita Sambache, de 51 años, no duda en afirmar que Lasso no le convence. “Dice que va a privatizar la educación (y) va a quitar las ayudas a los pobres y eso me parece que está mal”.



Lasso se ha empeñado en asegurar que esos son rumores falsos, pero una fuerte propaganda oficialista lo ha dejado marcado.

Lenín Moreno tiene buena imagen

La buena imagen que Lenín Moreno mantiene entre ecuatorianos de bajos recursos obedece a sus acciones como vicepresidente bajo el mandato de Correa. Entre 2007 y 2013, lideró la misión Manuel Espejo, centrada en apoyar a personas de menores ingresos con familiares con discapacidad o enfermedades catastróficas, a las que otorgó camas especiales y ayudas económicas.