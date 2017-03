Peralta será el titular de la tercera en San Luis

WEST PALM BEACH, Florida. Aunque Mike Matheny prefiere no afirmar nada con certeza absoluta, el capataz indicó que el dominicano Jhonny Peralta comenzará la temporada como el antesalista titular de los Cardenales. “Se ha visto tan bien como esperábamos”, dijo Matheny acerca de Peralta. “[Estoy] muy contento con la situación de Jhonny ahora mismo. Me agrada la manera en que está manejando el bate y su manera de jugar en la tercera base. Ha hecho lo que tenía que hacer esta primavera en la antesala”, dijo el estratega quien señaló que Jedd Gyorko será el utility de la escuadra.



Cuando comenzaron los entrenamientos, los Cardenales dieron a entender que habría competencia por el puesto de tercera base, pero siempre con la idea de que si Peralta mostraba que había recuperado la fuerza en su swing y que tenía el alcance y los reflejos necesarios para defender la posición, el rol sería suyo.



Peralta no demoró en despejar las dudas. Luego de bajar de peso durante el receso de temporada, de inmediato se vio ágil en cuanto a la defensa se refiere.



Aunque Peralta no está entre los líderes en el entrenamiento en ninguna categoría ofensiva, para los Cardenales ha sido alentador ver un resurgir en su poder. “Esperaba verlo recuperar esa fortaleza en su swing, pero nunca puedes estar seguro. Definitivamente se ve como era antes de que se lesionara”, dijo Matheny.