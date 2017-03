Ramón Alburquerque es interrogado por caso Odebrecht

27/03/2017 10:57 AM - Suedi León

Ramón Alburquerque, ex presidente del Senado se encuentra en el despacho del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, donde será interrogado por el caso Odebrecht.

A su llegada dijo que el Partido Revolucionario Moderno -PRM- había enviado una carta a la Procuraduría poniendo a su disposición los ex funcionarios y legisladores para que fuesen interrogados por el caso Odebrecht

Dijo que ya el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, los ex presidentes del Senado, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, así como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistieron por lo que le tocaba su turno.

Alburquerque fue citado para las 11:00 de la mañana de este lunes.