Alburquerque dice no votó por contratos

El expresidente del Senado Ramón Alburquerque afirmó que no tuvo nada que ver con los contratos que se firmaron en el país con la empresa constructora Odebrecht. Alburquerque acudió ayer por ante la Procuraduría General de la República, donde fue interrogado sobre los contratos aprobados a Odebrecht durante su gestión.



Alburquerque llegó a las 10:30 de la mañana a la Procuraduría General de la República y salió a las 5:20 de la tarde. Dijo que el mayor tiempo transcurrió en espera, luego, organizando y después un almuerzo. A su salida, el expresidente del Senado reiteró que cuando llegó a la presidencia de la Cámara Alta encontró sobrevaluación en el contrato para la construcción del acueducto de la Línea Noroeste.



“Ninguno de esos contratos, ni Odebrecht, ni Andrade Gutiérrez, fueron aprobados en mi presidencia”.



Expresó que se presentó ante el Procurador atendiendo una amable invitación “como hombre de bien y como ciudadano responsable para decir la verdad”.



Indicó que su presidencia en el Senado inicio el 7 de octubre del 1999 y ordenó de manera personal que se haga un estudio del contrato, encontrando que tenía sobrevaluaciones. Agregó que había cuestiones de diseño que no se adecuaban correctamente a los contratos del acueducto.



“Decidimos no ponerlo en la agenda del día hasta que eso no se haya corregido”. El alto dirigente del PRM afirmó que cuando Hipólito Mejía llegó al gobierno, formó una comisión para corregir las anomalías del proyecto.



Señaló que el contrato fue aprobado el 28 de diciembre del 2001 cuando ya no era presidente del Senado. Reiteró que como senador siempre votó en contra de esos contratos por entender que había sobrevaluaciones y problemas con el diseño de la obra.



Sobornos



Al preguntársele si conoció indicios de sobornos durante su estadía en el Congreso, respondió que todos los dominicanos han escuchado de sobornos en el país, tras agregar que ya lo había denunciado.



“Fui yo el que llevé a Leonel Fernández y a Félix Bautista, por los 130 millones de la Sund Land, ningún dominicano lo ha hecho. ¿Entonces, quién tiene más calidad de ésos que yo?”.



El acueducto de la Línea Noroeste fue inaugurado por el expresidente Leonel Fernández y construido a un costo superior a los 8 mil 305 millones de pesos.



La obra, que estuvo a cargo del consorcio brasileño Odebrecht y Andrade Gutiérrez, abarca unas 160 comunidades que pertenecen a las provincias de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Dajabón.

El PRM pidió interrogar a dirigentes

Alburquerque, quien fue senador en el período 1998-2002, explicó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Procuraduría General de la República entrevistar sobre el caso Odebrecht a los altos funcionarios de esa organización, entre ellos al expresidente Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Jesús Vásquez, y Alfredo Pacheco, estos dos últimos en su condición de expresidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.