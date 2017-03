García resalta Odebrecht no dio dinero a campaña

28/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La esposa de Joao Santana, Mónica Moura, según un diario brasileño, no incluyó a la República Dominicana entre los países que recibieron dinero para la campaña electoral. Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó ayer que la verdad ha comenzado a florecer en relación a que la firma constructora brasileña Odebrecht no financió la campaña electoral del presidente Danilo Medina. Dijo que era cuestión de tiempo para que comenzara a surgir la verdad frente a la campaña que, a su juicio, han montado sectores de la oposición política con el propósito de dañar la imagen del PLD y del Jefe del Estado.



“Ha quedado demostrado que la Odebrecht no financió la campaña electoral del presidente Danilo Medina. La verdad, como debe ser, siempre florece frente a la mentira”, sostuvo el también ministro de Turismo al referirse a la información, procedente de Brasil, que reseñan medios de comunicación dominicanos y que excluye a la República Dominicana entre los países en los que la constructora financió campañas electorales.



De acuerdo a la información, la esposa de Joao Santana, señora Mónica Moura, era una de las cinco principales personas que manejaban cuentas para costear campañas electorales en Brasil y otros países con fondos aportados por la constructora Odebrecht, según afirmó Hilberto Mascarenhas ante el Tribunal Superior Electoral brasileño.



La misma agrega que “las personas de los países en los que trabajamos como Angola, Panamá, El Salvador, los querían (los donativos de Odebrecht) en su campaña”, afirmó Mascarenhas a sus investigadores, sin incluir a República Dominicana.