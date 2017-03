Alcalde Francisco Peña denuncia Lajún incumple con acuerdo

Pese a existir un acuerdo entre los cabildos y Lajún Corporation, el alcalde Francisco Peña denunció que esta compañía insiste en imponer un aumento en el pago por costo de operación dentro del vertedero, mientras Alfredo Martínez dice que en su municipio tienen donde depositar la basura. Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Oeste, denunció ayer que la empresa Lajún Corporation se ha negado a recibir los pagos de las facturas por concepto de basura depositada en el vertedero de Duquesa, incumpliendo con el acuerdo. Indicó que Lajún exige el desembolso con el aumento que hizo de manera unilateral a las tarifas por costo de operación, el cual fue suspendido en espera de los resultados que presentará la comisión designada para buscar un precio razonable que no afecte a los cabildos ni a la compañía que administra Duquesa. Precisó que en el caso de Santo Domingo Oeste el aumento fue de aproximadamente 800 por ciento. Dijo que ayer procederían otra vez a entregar los recibos correspondientes al pago de dos meses. “No vamos a seguir ese relajo. La basura va para Duquesa quieran ellos o no quieran; y si no quieren que sometan a los alcaldes y que no metan al Gobierno en esto”, dijo.



Agregó que este ayuntamiento está dispuesto a pagar el doble de lo que actualmente paga, que según dijo equivale a medio millón de pesos.



De su lado, el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, indicó que este cabildo está al día en el pago de las tarifas. “Lajún, si quiere puede cerrar su vertedero hoy y nosotros tenemos donde verter la basura de Santo Domingo Este”, sostuvo. “No estoy optimista con el trato que Lajún le está dando a las alcaldías, porque pretender que SDE pague 12 millones de pesos todos los meses es una tarea difícil. Como verá, así no habrá acuerdo, naturalmente estamos confiados en que la Comisión que dirige Domínguez Brito pueda llegar a un acuerdo con ellos”.