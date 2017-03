Oficial: Delgado irá al sorteo de la NBA

Ángel Luis Delgado intentará tantear las aguas de la NBA, según anunció el propio jugador en su cuenta de Twitter. “Después de hablar con mi coach y mi familia he decidido entrar al draft de la NBA sin agente”, escribió el ala pívot dominicano de los Piratas de Seton Hall en la NCAA.



elCaribe, en su edición del pasado lunes, publicó que Delgado ya se había decidido por declararse elegible y que iba anunciar la decisión a su debido momento. El hecho de que Delgado lanzara su candidatura para pretender la NBA sin haber contratado representante deja abierta la posibilidad de que pueda regresar para un cuarto y último año con Seton Hall.



El jugador de 22 años y 6’10 de estatura tiene hasta el 24 de mayo para dejar sin efecto ese anuncio. El draft es el 27 de junio en un lugar a ser anunciado. El plan, según una fuente cercana al jugador, es ir a trabajar en campamentos de varios equipos de la NBA para tener una idea de si puede o no ser escogido la noche del draft.



Las principales páginas especializadas en proyectar talento para la liga estadounidense no ponderan al jugador dominicano en sus dos rondas. Algunos reportes de prensa señalan que esa es una posibilidad, tomando en cuenta que el regreso del quisqueyano ayudaría a los Piratas a estar entre los 25 mejores, pero además ayudaría a reclutar a uno de los mejores talentos de la secundaria, Trevon Duval, quien tiene pensado hacer su decisión en abril o mayo.



Delgado promedió 15.3 puntos y lideró a la nación con 13.1 rebotes por encuentro, su mejor temporada en los tres años que ha pasado con esa universidad.



Mención de honor en el All American



El dominicano recibió una mención de honor en las escogencias de los mejores jugadores de la NCAA en la temporada 2016-17 (All American) que hace la agencia Prensa Asociada (AP).



La agencia anunció ayer a los seleccionados en sus tres equipos ideales e incluyó en el primero al guard de UCLA, Lonzo Ball, el que se proyecta para ser primera selección de draft. Delgado produjo 27 doble dobles este año y empató con Caleb Swanigan, de la universidad de Purdue, para la mayor cantidad en toda la nación.