Giannina Azar: “Fue un error vestir a tantas figuras en el Soberano”

La veterana diseñadora dominicana aclara que no creó diseños exclusivos para los premios Soberano. Solo facilitó los vestidos que presentó en el evento Bridal Week 2017, y que eran una línea para bodas. “Giannina es la culpable”, “El uniforme de Giannina”, “Persona no grata en la alfombra”, “Se hizo Villa Com”, son algunos de los memes que se leen en las redes sociales a raíz de los trajes que lucieron alrededor de 18 figuras que desfilaron por la alfombra roja de los recién celebrados premios Soberanos, donde la mayoría parecía llevar el mismo diseño.



Al respecto, Giannina aclara que el pasado 4 de este mes participó en el evento Bridal Week con la propuesta “Bridal Too Much”, compuesta por 20 trajes, los que facilitó a varias personalidades del espectáculo a petición de ellas mismas y de sus estilistas. “Le aclaré a todos los estilistas que me llamaron (que son mis amigos) que no podía confeccionar ropa nueva para el evento porque estoy envuelta en proyectos internacionales , y les dije que les facilitaría lo que ya tenía hecho, pero que nos iban a acabar por la similitud de los trajes”, expresó “Sé que fue un error vestir a tantas figuras en el Soberano. Sabía que esto iba a suceder, pero no puedo dejar de apoyar al talento nacional. Repito que estos trajes, que son artesanales y elaborados totalmente a mano, los diseñé para el Bridal Week, los cuales fueron pensados para un cortejo de boda despampanante”.



“Yo siempre me he cuidado mucho en mis propuestas para los premios Soberano, porque sé que todas las miradas están puestas en la alfombra roja. Tanto el vestido que usó Caroline Aquino como el de Yelitza Lora, que todos dicen eran el mismo, tenían la misma línea pero eran diferentes. El de Yelitza tenía hombreras, otras piedras y otro estilo de bordado. Pero, para entenderlo hay que distinguir lo que es una colección y una línea de moda”, comentó la diseñadora, quien con una propuesta similar vistió a la actriz y cantante mexicana Thalía para los premios “Lo Nuestro”, celebrados el 23 de febrero de este año.



“Yo solo confeccioné para los premios el vestido que lució Alexandra, la esposa de Mozart La Para, con un valor de 10 mil dólares, el de Lourdes Estephan, que quedó entre los mejores de la noche, por 3, 500 dólares, el de Karen Yapoor, bordado en cristales de Swarosky, a un costo también de 10 mil dólares, además del que lució Pamela Sued, que tenía apliques de plumas en la falda. Este fue por intercambio”, aclaró Azar.



La diseñadora dice que una colección de moda es un conjunto de prendas creadas con una coherencia interna en términos de estilo y destinada a una temporada del año en concreto. Mientras que en la línea las prendas siguen un mismo concepto y es ahí donde radicó el parecido de los vestidos que lucieron varias figuras en la alfombra roja de los Soberano y que han sido tan criticados.