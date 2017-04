Primera Dama aboga por derribar fronteras contra personas con discapacidad

La primera dama de la República planteó la necesidad de derribar las barreras contra las personas con discapacidad. Afirmó que ese segmento de la población debe disfrutar de iguales prerrogativas que el resto de los ciudadanos.



Cándida Montilla de Medina expuso que entre esas barreras figuran las de carácter jurídico.



Se expresó durante una conferencia magistral auspiciada por El Despacho de la Primera Dama.



La actividad es en ocasión de los Días Mundial del Síndrome de Down y el de la Concienciación sobre el Autismo. Estuvo a cargo del director de Investigación de Salud Pública de Autism Speaks, Michael Rosanoff.



Cándida Montilla de Medina presentó al invitado con el que previamente sostuvo una reunión de trabajo.



Hacia la autonomía y la autodeterminación

Consideró que la fecha es oportuna para llamar la atención sobre el Síndrome de Down y el Autismo. Manifestó que esas dos condiciones reclaman una acción conjunta para hacer socialmente visibles a quienes las poseen.



“Hacia la autonomía y la autodeterminación”. Ese fue el tema escogido este año por las Naciones Unidas, en ocasión del Día de la Concienciación sobre el Autismo.



A su juicio, el tema revela el compromiso de las naciones para trabajar cada vez más por la inclusión social.



“Por eso tiene para nosotros tanta importancia escuchar al doctor Rosanoff”, precisó. Del mismo modo, destacó el valor de compartir su vasta experiencia como investigador del trastorno.



Definió al conferencista como un entusiasta impulsor del proyecto Desarrollo de la Iniciativa de Salud Pública de Autismo Global. Más de 50 países participan en esa iniciativa. Una gestión para la inclusión.



Montilla de Medina refirió el trabajo que realiza su despacho, a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).



El CAID da respuesta a las necesidades de niños de 0 a 10 años de edad con Síndrome de Down. Igualmente, Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Parálisis Cerebral.



La conferencia magistral de Rosanoff tuvo lugar en un hotel de la Capital. Reunió a cientos de personas vinculadas a las acciones y decisiones de salud y atención a la discapacidad.