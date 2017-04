Hombre muere tras ingerir una empanada en Bonao

Un hombre murió en el municipio Bonao luego de supuestamente ingerir una empanada que le compró a un vendedor ambulante. En la familia también resultaron intoxicados cinco miembros más, entre ellos dos menores de edad.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Rosario. Se desconoce la identidad de la persona que le vendió las empanadas.

Versiones no confirmadas plantean que se sospecha del ex esposo de una de las hijas de la familia, quien supuestamente estaba molesto porque Rosario no quería volver con él, sin embargo, esto está bajo investigación policial.

Según datos preliminares del médico de servicio, los miembros de esta familia comieron o ingirieron algo tóxico.