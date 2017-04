Representante del IICA sugiere incentivos para atraer inversión al agro

El representante en República Dominicana del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Frank Lam, sugirió ayer que para este país es importante contar con una serie de incentivos que puedan atraer inversión extrajera. Lam, nicaragüense de origen, planteó que una de las limitantes a nivel local es que no existe una política que incentive tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros para que puedan -en la agricultura- colocar sus capitales. “Obviamente, ustedes ven al turismo, que es un sector dinámico y que atrae mucha inversión (…). Hay que aprovechar eso para vincular la agricultura”, sostuvo.



Las facilidades a las que se refiere y que han sido aplicadas en otras naciones (para atraer capitales) son por ejemplo, una reducción de los impuestos y generar condiciones para que las utilidades puedan ser repatriadas. “La agricultura es una de las principales fuentes de empleo; hay vinculación de la agricultura con otros sectores, como los suplidores de insumos, mano de obra, transporte y otros. Y en muchos países se ha venido desarrollando un sistema o una estrategia que se llama clúster, para cuando esté en una ubicación geográfica, no necesariamente sea la cadena. La cadena significa que la producción está en La Vega, se procesa en Santo Domingo y se exporta al Caribe”, planteó.



Lam lleva un año residiendo en territorio dominicano, como parte de la misión que le ha sido encomendada en el IICA. Había estado otras veces en el país, unas de vacaciones y otras en trabajo. En ese tiempo ha ido conociendo bastante sobre la gente y la gastronomía local. Dijo que en República Dominicana no ocurre tanto, pero hay otros países, como Santa Lucía y Barbados, donde todo lo que consume, por ejemplo, un turista en el hotel ha sido importado.



“La piña viene de Miami y la sandía viene de Miami. Uno como turista no quiere viajar cuatro mil kilómetros o diez mil kilómetros para irse a comer una piña o una sandía que fue producida en Estados Unidos. Yo quiero consumir un producto cosechado a nivel local. De ahí la importancia de que se invierta en la producción. Es un gran potencial que tienen ustedes los dominicanos, pero eso obviamente requiere organización y apoyo gubernamental para que esos miles de pequeños agricultores puedan vincularse”, apuntó, en un diálogo en el que mostró dominio del tema e interés.



Sostuvo que el IICA es un organismo internacional que pertenece al sistema interamericano, lo que significa que es parte de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, que a su vez está compuesta por 34 países o Estados miembros. En la OEA existen agencias especializadas, como es el caso del IICA, que ofrecen cooperación técnica a los países. “La misión nuestra es apoyar el desarrollo de la Agricultura y el bienestar rural”, dice.



En República Dominicana el IICA gestiona proyectos en base a una solicitud que generalmente hace el Ministerio de Agricultura, que es el principal socio del organismo internacional. El Ministerio de Agricultura tiene su agenda y el IICA tiene la suya y lo que hacen es que donde hay puntos coincidentes es donde trabajan. En el año que Frank Lam ha estado al frente del IICA en esta nación ha trabajado en desarrollar cadenas agropecuarias, por ejemplo, en café, cacao, ganadería, cultivos de tayota, frambuesa, acuacultura, apicultura y otros, en función de lo demandado por las autoridades y otras instituciones con las que trabaja el IICA.



¿Qué se ha logrado?



Cuando elCaribe le pregunta a Lam si como parte del trabajo hecho hay resultados, su respuesta fue que sí. “Totalmente. En el caso de los sistemas silvopastoriles tenemos avances puntuales”, indica, citando un ejemplo entre muchos. El sistema silvopastoril es un método de producción en terreno donde se mantienen árboles y a la vez se practica ganadería o crianza de animales domésticos. Fincas así hay en Valverde, Montecristi, Monte Plata y en otras siete provincias.



Se han establecido fincas demostrativas, entregado equipos y fortalecido la capacidad de la institución. La principal función es fortalecer la capacidad institucional, sea del Ministerio de Agricultura o de otras instituciones con las que trabaja. Lam se refirió al impacto de la ganadería en República Dominicana y a lo provechoso que resulta poder combinar sistemas agroforestales.



El principal norte de cualquier país es el mercado. La agricultura hoy en día tiene que planificarse en función de lo que el mercado demanda, dice Lam. Y agrega que muchos países de Centroamérica que tienen comportamiento similar a República Dominicana han desarrollado planes estratégicos y fomentado nuevos cultivos. Rememoró que el pasado año el IICA trajo al país un cultivo denominado sacha inchi, que es una oleaginosa que produce en estos momentos la mayor cantidad de Omega 3. Se trabajó con un grupo de cultivadores de Monte Plata para incentivar y fomentar ese cultivo, para el cual existe gran mercado. El sacha inchi es un cultivo industrial con alta rentabilidad. Es originario de Perú.



Las plantas oleaginosas son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de uso industrial. En la conversación, sostenida en la oficina del IICA (ubicada en el tercer piso del edificio del Banco Agrícola) de la capital, destacó la importancia de que la gente pueda tener ingresos en los países. Asegura que instituciones como el IICA tienen que ir rompiendo una gran barrera, que es la falta de información. “Los productores, uno piensa que no tienen conocimiento, o son menos inteligentes unos que otros. Pero no. Es una cuestión de información… Tenemos que democratizar la información para que no esté en manos de unos cuantos, sino en manos de la mayoría”, plantea el experto.



Si eso que plantea Lam ocurre, entonces la gente está en capacidad de tomar una mejor decisión. Desde su punto de vista, la agricultura dejó de ser hace tiempo una actividad primaria. Indica que “el enfoque que vemos de la agricultura es un enfoque en cadena, que comienza desde los insumos y la producción, el transporte, el procesamiento y el mercadeo, hasta que llega al consumidor”. Sostiene que la tecnología se ha convertido en un aliado de la agricultura.