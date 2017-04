Ordenan juicio de fondo contra Blas Peralta y compartes

04/04/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió ayer a juicio de fondo al transportista Blas Peralta y los demás implicados en la muerte a tiros del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet. El juez Rigoberto Sena dictó auto de apertura a juicio además de Peralta, contra el coronel retirado Rafael Herrera Peña, Gerardo Félix Bautista y Franklin Alejandro Venegas, tras considerar válidos los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.



También ratificó la medida de coerción que pesa contra los imputados consistente en prisión preventiva y otorgó la categoría de homicidio al caso, tras rechazar el pedimento de exclusión de varias pruebas, entre estas el acta de transcripción de llamadas y las pruebas de balística, afirmando que recolectaron conforme lo establece el derecho.



A su salida del tribunal la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, manifestó que el Ministerio Público está consciente de que el proceso no termina, por lo que trabaja arduamente para una condena definitiva para los imputados.



“En el Distrito, Blas Peralta no se va a burlar de la Justicia”, externó.



Procurador



El procurador General, Jean Rodríguez, reiteró que el Ministerio Público trabaja a profundidad este caso y que harán todos los esfuerzos necesarios para lograr que en el juicio de fondo se imponga la pena máxima de 30 años de prisión en contra de todos los acusados de la muerte del exrector.



“Quiero expresarles a la viuda y a los hijos del exrector Febrillet, así como a la sociedad en sentido general, que tienen un Ministerio Público y un procurador que no descansará hasta lograr una condena ejemplar contra Blas Peralta y los demás implicados en el crimen”, expresó Rodríguez en un documento de prensa.



El caso lleva un año en los tribunales, con 11 aplazamientos y tres suspensiones de la audiencia preliminar en contra de los implicados en la muerte del exrector Aquino Febrillet.



El exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, fue asesinado de un disparo de arma de fuego, en fecha 11 de marzo del pasado año, durante un hecho registrado en la avenida Anacaona, del sector Mirador Sur, luego de una discusión por asuntos políticos entre candidatos a posiciones congresuales en las pasadas elecciones generales, que inició en un restaurante de la zona.

Imputados incidentaron las audiencias

Los abogados de la viuda Febrillet afirmaron que de no ser por los medios de comunicación Blas Peralta y compartes no habrían sido enviados a juicio de fondo, ya que “los imputados han tratado por todos los medios de obstaculizar el proceso en todo el año. Pidieron que Blas Peralta sea separado de los demás imputados para evitar que sigan conspirando contra el proceso. Peralta es acusado de ser el autor del disparo que quitó la vida al exrector.