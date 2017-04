Ley de partidos aviva confrontación entre el PLD y la oposición

El escenario en que debe discutirse la ley de partidos y agrupaciones políticas y el contenido de esa iniciativa, han reavivado los enfrentamientos entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la oposición, que ahora exige que se retome el diálogo que rompió para consensuar esa iniciativa. El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, advirtió a la oposición que si quiere diálogo para consensuar la ley de partidos y agrupaciones políticas el escenario será el Congreso Nacional. “Si quieren diálogo el escenario será el Congreso Nacional, de lo contrario al margen del Congreso no habrá diálogo”, subrayó.



Pared Pérez echó en cara a la oposición de haber roto el diálogo el pasado año que se hacía con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado. “No somos mojiganga pues se convocó al diálogo el año pasado y ellos se fueron y nosotros nos mantuvimos”, criticó el legislador a la oposición que ahora exige que se retome el diálogo.



Pared Pérez señaló que la comisión de justicia del Senado está invitando a todos los sectores del país incluyendo a los partidos políticos para que den sus puntos de vista sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Senado. También dijo que harán vistas públicas para que participe la sociedad civil. En esa misma tesitura se expresó César Pina Toribio que dijo que esa es una estrategia fallida de la oposición.



De su lado, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y excandidato presidencial en las pasadas elecciones, Luis Abinader, dijo que no le extraña la actitud del PLD porque supuestamente lo que pretenden es seguir aprobando iniciativas de manera unilateral. “Lo que el bloque opositor está planteando es el consenso pero ellos quieren seguir tomando decisiones unilaterales”, dijo. Abinader insistió en que “ellos no quieren consenso y quisiéramos que se aprobara la ley de partidos no en este año sino en los próximos dos meses”.



El expresidente Hipólito Mejía sostuvo que las leyes de partidos y de régimen electoral “deben obligatoriamente ser producto del consenso entre todos los sectores de la vida nacional”. En esa misma tesitura se pronunció el secretario general del PRM, Jesús Vásquez Martínez.



El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, expresó que ese organismo asistiría a un diálogo siempre y cuando se lo pidan todos los partidos “porque la Junta es de todos”. Igualmente, dijo que no se debe desairar al Congreso que ha tomado la iniciativa de la JCE.

Comisión descarta debates fuera del Senado

El presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Arístides Victoria Yeb descartó que los debates sobre la Ley de Partidos Políticos y Régimen Electoral, se realicen en otros escenarios que no sea el Congreso Nacional, como había planteado el PRM y otros 23 partidos en una carta dirigida a esa Comisión. La Comisión se reunió ayer con representantes del PLD, PRM, PRSC y PRD para discutir los proyectos.