Mujer embarazada se querella contra Raulín Rodríguez por supuesta agresión

Una mujer embarazada interpuso una querella en contra del alcalde de Santa María, Montecristi, el bachatero Raulín Rodríguez por supuestamente agredirla verbal y físicamente.

Awilda Pichardo manifestó que el hecho se produjo en unos terrenos que fueron invadidos por una asociación.

“El me agredió, me quería forcejear, me quería quitar el celular, pero yo no me dejé… Me agarró por los brazos y me taraqueó, me duele todo el cuerpo”, narró la dama al portal MC Montecristi al Día.

La mujer, que dijo tiene siete meses de embarazo, indicó que siente dolor en su parte intima, por lo que manifestó que acudirá a un médico. Pidió a las autoridades que la defiendan.

“Que me defiendan porque esa tierra es del Estado, que me defiendan a mí porque, y si va y me pasa algo?”

Al ser cuestionada acerca de cómo ella valora la actitud del bachatero, sostuvo, “él perdió la cabeza... Yo pensaba que era una gente humilde, pero no. Como Salió de abajo, como nosotros, yo pensé que él tenía otra actitud, pero esa no la conocía hasta ayer”, manifestó.

En las redes sociales circula un video en el que muestra a Rodríguez discutir con un hombre y luego intenta despojar violentamente de un celular a otra persona que lo grababa.