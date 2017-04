Sector Mipymes dice llevará alza salarial aprobada por el CNS al TSA

05/04/2017 12:00 AM - El Caribe

El sector Mipymes anunció que recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la resolución del Comité Nacional de Salarios (CNS) que aumentó en un 20% el salario mínimo del sector privado no sectorizado. El Consejo Nacional de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) dijo que el aumento fue aprobado al margen de la ley sin aplicar la clasificación de las empresas.



Codopyme, órgano que aglutina a la mayoría de asociaciones, federaciones, uniones y cooperativas de Mipymes dominicanas, realizó una reunión extraordinaria en la que reiteró su posición ante el incremento salarial aprobado por el CNS, en el cual no se tomó en cuenta la clasificación de las empresas establecidas en el artículo 2 de la ley 488-08 de las Mipymes.



Los representantes del comercio, de los servicios, los artesanos, de los pequeños industriales gráficos, de la harina, textiles, laboratorios médicos y clínicos, fabricantes de cosméticos, del mueble, del calzado, metalmecánica, junto a dueños de farmacia y de las mujeres empresarias, reiteraron la posición de no estar en contra del reajuste salarial, aunque un 20% es desproporcionado y más aún su aprobación se hace utilizando parámetros ilegales para clasificar el tamaño de las empresas. Dijeron que con el aumento salarial aprobado al margen de la ley, sin aplicar la clasificación de las empresas, una microempresa tendría que pagar un salario mínimo de RD$15,447.60 más un 68% de carga laboral , una situación insostenible que llevaría a esos pequeños negocios a la quiebra, a despidos masivos y a estar sujetos a demandas laborales.