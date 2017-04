Peralta asegura RD no recibió fondos para servicios de Joao

06/04/2017 12:00 AM - El Caribe

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que la República Dominicana no recibió fondos procedentes del exterior para financiar los servicios del publicista y asesor de campañas electorales, el brasileño Joao Santana. Afirmó que eso quedará claramente demostrado cuando la sociedad dominicana conozca toda la verdad acerca del caso de Santana y de su esposa Mónica Moura.



Las consideraciones del funcionario se produjeron a propósito de informaciones publicadas en medios de comunicación que dan cuenta de que el publicista y su esposa Moura denunciaron en Brasil el movimiento irregular de dinero en todas las campañas electorales en que participaron desde 2006 hasta el año pasado en Brasil y otros países latinoamericanos.



En ese caso no hay que apresurarse, agregó, porque la verdad solo corresponde a los hechos, y nunca a interpretaciones o cualquier tipo de rumor.



“Seguimos firme en la verdad. República Dominicana no recibió fondos para financiar los servicios de Joao Santana; eso es absoluto y podrá comprobarse pronto”, expresó.



Peralta dijo que ojalá que cuando toda la verdad salga a relucir, “reciba la misma atención que hoy se da a informaciones incompletas que aparecen en medios de comunicación locales”.



Defensa



El director financiero de la campaña del presidente Danilo Medina en las elecciones del pasado 2016, Donald Guerrero, ya había negado que recibiera recursos de la constructora brasileña Odebrecht para sustentar gastos durante el proceso electoral.



Ortiz aseguró que los recursos para financiar la campaña de Medina “fueron donaciones de la población dominicana”.