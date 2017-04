Pide esperar resultados de plan contra delincuencia

07/04/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), almirante Sigfrido Pared Pérez dijo que el organismo colabora con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para focalizar algunos lugares donde operan delincuentes. “Nosotros tenemos un grupo de oficiales del departamento haciendo coordinaciones con aquellos oficiales operativos para que ellos puedan focalizar los puntos y los lugares donde realmente ocurren mayormente los actos delincuenciales”, afirmó.



En ese sentido, Pared Pérez expresó que para poder revertir una situación de índole preocupante como es el caso de la delincuencia, requiere de días para ver los resultados. “Ustedes entenderán que esto no es como voltear una sábana, simplemente, es esperar que los resultados comiencen a dar sus frutos y esperemos que sí”, señaló.



Indicó que el plan operativo no sólo cuenta con la colaboración de ellos, sino que el Gobierno en pleno, así como otros organismos, trabajan y están sumándose para ejecutar un plan general de seguridad interior que pueda fortalecer la seguridad ciudadana. Dijo que la misión del DNI siempre ha sido pasar informes de inteligencia, informaciones y dar apoyo en diferentes puntos del país a los órganos operativos, como es el caso de la Policía Nacional, Defensa y el Ministerio Público para que ellos puedan identificar personas o lugares donde frecuentemente ocurren hechos delictivos.



Movimiento



En cuando al Movimiento Verde, Sigfrido Pared Pérez comentó que el DNI le está dando seguimiento, aunque sin ningún tipo de preocupación porque, según dijo, sus aspiraciones se corresponden al deseo de todos los dominicanos. Sostuvo que el seguimiento es debido a que en ese tipo de movimientos hay personas anarquistas y antisociales que tratan de hacer daño no solo al colectivo sino a la ciudadanía.