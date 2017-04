“Semana Santa es tiempo para revisar nuestro ser interior”

El padre Kennedy Rodríguez pidió a la población general, sobre todo a la juventud, evitar hechos dolorosos en las familias durante el feriado de Semana Santa. Rodríguez recordó que Semana Santa es un período que debe ser asumido para la meditación, la tranquilidad y el recogimiento familiar y nunca para los excesos.



“Uno de los hechos más significativos del Triduo Pascual es el dolor de María, el Staba Mater o Estaba la Madre Dolorosa, cuando María tiene que cargar el cuerpo de su hijo muerto, y en ese cuadro de dolor, de sufrimiento, se ve cada madre que pierde a su hijo, a un hermano, a un ser querido, a un amigo o vecino. Y ese es un dolor que hay que evitar, y es por eso que llamo a la juventud a la prudencia”, dijo el encargado de Comunicaciones del Arzobispado de Santo Domingo y cura de la parroquia mediática San Antonio de Padua a elCaribe.



¿Cómo se prepara la Iglesia para la Semana Santa?

Ya mañana entramos a la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, pues Jesucristo entra triunfante a Jerusalén, y es en esta semana que vemos cómo esos mismos que lo alababan, que decían “Bendito el que viene en nombre del Señor” son los mismos que pedirán que lo crucifiquen. Esta es una imagen que se vive todos los días, pues hoy elogian a uno y mañana piden que lo sacrifiquen.



¿Pero eso es algo que Jesús sabía que iba a suceder porque así estaba escrito?

Jesucristo llega a Jerusalén conociendo su destino. El lunes, el martes y el miércoles fueron días difíciles para él. Por eso la Iglesia los Lunes Santo, los Martes Santo, los Miércoles Santo pide que en las parroquias se hagan actividades especiales.



¿Qué es el Triduo Pascual?

El triduo Pascual son tres días muy especiales para Jesús y para la Iglesia. Comienza con el Jueves Santo, que es el día que Jesucristo instituye la Eucaristía en la última cena, y hoy día en recordación la iglesia celebra su Misa Crismal para renovar los votos sacerdotales. En la tarde del jueves Santo vemos la celebración de la institución de la Eucaristía, que tiene el gesto del lavatorio de los pies, donde Cristo lava los pies de sus discípulos, para que nosotros lo hagamos con los demás. Luego viene la procesión del cuerpo de Cristo hacia el Monumento.



¿Cuál es la importancia del Viernes Santo?

El Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, pues la Iglesia está de luto, ya que hay silencio, oración, reflexión, ya que Jesucristo murió a las tres de la tarde. Por eso los viernes, a las 3:00 de la tarde, las parroquias comienzan las procesiones, acompañando a Jesús, y más adelante se celebra la palabra, donde se reza por toda la humanidad, y luego viene la adoración de la cruz, que ya no es un signo de ignominia, sino de redención, pues Cristo le cambió el sentido a la cruz, ya que derramó la sangre por la humanidad, y el cielo se abre para la vida eterna.



¿Y el Sábado Santo?

El sábado tiene dos momentos especiales. En la mañana es un momento de silencio, donde acompañamos a Jesús en el sepulcro, y en la noche se celebra la solemne vigilia pascual, la celebración culmen, y es de esa celebración de donde se celebra la Eucaristía todos los domingos. En esta vigilia se comienza con el cirio, pues Jesús es la luz del mundo, que nos vino a liberar de la maldad, de la violencia, del odio que hay en la sociedad, y los cristianos esperamos al Cristo resucitado, para así los que hemos muerto con él resucitar para la vida eterna. Es como dice el pregón glorioso, un canto hermoso de la Iglesia, si con el pecado de Adán hemos perdido la gracia, con Jesucristo la hemos recuperado con mucho la misma gracia de Dios. Esa noche se enciende la luz del mundo, se canta el Gloria, viene la liturgia de la palabra, y se proclama el Evangelio de la Resurrección, pues Jesús ha resucitado de la muerte y ha venido a darnos la paz. La liturgia del domingo es de celebración, porque como dicen los hermanos de Emaús, Jesucristo ha resucitado, y en verdad resucitó.



¿Entonces lo que importa es la resurrección?

Exacto. En Semana Santa lo más importante no es la pasión y la muerte de Jesús, pues lo significativo es que Él resucitó y nosotros resucitamos con Él.



Hoy día Semana Santa es más bien una celebración comercial...

La Semana Santa actual, desafortunadamente hemos perdido mucho, porque los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz, y por eso cuando se habla de Semana Santa surge el negocio, las ventas de artículos, bebidas, la música estridente. De la Semana Santa se ha hecho un negocio, y no es así, ya que Semana Santa es para mirarse dentro, y cambiar aquello que está mal.



Pero en esa última semana de Jesús también vemos hechos significativos como la traición y la negación.

En los últimos días Jesús sufrió por dos hechos significativos, y es que Pedro, su discípulo, que anduvo con él y vio tantos milagros, lo niega tres veces, y que otro discípulo, Judas, lo traiciona y lo vende a los romanos.



¿Qué significado tiene la negación de Pedro?

Pedro es un reflejo de nosotros los hombres, pues tenemos miedo, temor. Dios nos ha dado tanto en la vida, como la familia, los hijos, la inteligencia, el trabajo, y nos olvidamos de Él, nos olvidamos de que lo que somos y lo que tenemos es una gracia divina. Pero es bueno saber que a pesar de que uno lo niega, él nunca nos abandona, siempre está con nosotros y nos tiene las puertas de su casa abierta, nos espera con los brazos abiertos, como al hijo pródigo.



¿Y la traición de Judas?

Judas estaba enfermo de avaricia, y cuando vende a Jesús sucede que no podía tener las monedas en las manos, y termina tirándolas, porque estaban manchadas de sangre. Eso nos pasa a nosotros, que nos dejamos llenar de ambiciones, y negamos a la familia, y un ejemplo de eso es cuando se dan situaciones de herencia en la familia, que se traiciona a la familia por el dinero, y cuando se actúa así estamos actuando como Judas, que se quedó sin el dinero y sin Dios.



¿Cómo ve a la mujer de hoy en función a lo vivido por María al ver morir a su hijo?

En una estación del Vía Crucis Jesús le dice a las mujeres que no lloren por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. La madre dolorosa es una figura que se vive mucho en la sociedad actual, ya que muchas mujeres son abandonadas y deben llevar la carga del hogar. La figura del Estaba Mater es la madre que carga el cadáver de su hijo, así como María cargó a Jesús ya muerto, muchas madres ven a su hijos muertos, o los ven desesperados, agobiados, en busca de un trabajo, que quieren crecer y la sociedad no les da la oportunidad. Y eso pasa cuando una mujer se hace un aborto, que se queda con el dolor, con el remordimiento de haber acabado con la vida de su hijo y ya no puede hacer nada.

Dios

Nosotros podemos olvidarnos de Dios, podemos alejarnos, pero Dios siempre estará ahí con nosotros, Él nunca nos olvida”

Resurrección

Lo importante no es la pasión y muerte de Cristo, lo importante es la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe”