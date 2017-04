Padre Rogelio: “Hay de todo en la Marcha Verde”

El padre Rogelio Cruz aseguró ayer que en el movimiento Marcha Verde hay todo tipo de personas y que lo importante es “ir purificándolo, porque el que no quepa dentro de la pureza del movimiento, no va a encontrar espacio”. Esa fue la respuesta que dio el controversial sacerdote a la prensa, cuando se le preguntó sobre la denuncia de que en las movilizaciones habían estado participando supuestos delincuentes y personas deportadas de los Estados Unidos por narcotráfico.



Durante una visita que realizó al subdirector de la Policía, Alejandro Dipré Sierra, el padre Rogelio expresó que la vigilancia de las autoridades a los que participan en ese movimiento revela “temor porque el pueblo se está levantando”.



“Ni los dedos de la mano son iguales. En los procesos, cuando se inician, camina todo el mundo, pero lo importante es ir purificando porque todo el que no quepa dentro de la pureza de esa lucha, no va a encontrar espacio dentro del movimiento”, explicó.