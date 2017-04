Macorix ofrece recorrido por su Casa del Ron

11/04/2017 12:00 AM - María Esperanza Pérez

Puerto Plata. Ejecutivos de Vinícola del Norte realizaron un recorrido por su Casa del Ron (Macorix House Of Rum), con el fin de ofrecer a sus invitados una experiencia inolvidable. El viaje, que tuvo como punto de partida el Aeropuerto Internacional La Isabela (El Higüero), estuvo encabezado por el gerente de Mercadeo de Vinícola del Norte, Welvis Soto. Durante el recorrido por el Macorix House Of Rum, que sirvió para conocer el lugar y descubrir las novedades que ofrece en su casa esta exclusiva firma de ron, Soto expresó su interés de desarrollar la cultura del ron y el mejoramiento del conocimiento del sector, y manifestó el aporte que hace la Casa Del Ron Macorix para lograrlo, lo que la convierte en un punto de destino clave para los que buscan una experiencia cultural única en su clase.



Resaltó que “la Casa del Ron Macorix le da la bienvenida al público en general, sin embargo, tiene como foco los turistas internos y externos del país, que buscan una experiencia cultural diferente al visitar República Dominicana y específicamente la provincia de Puerto Plata”.



Asimismo, consideró que con esta experiencia, Macorix House Of Rum, traslada a sus visitantes hacia las raíces que hoy fundamentan una parte importante del comercio del país, y que, a su vez, les ofrece una experiencia sensorial interesante, que abarca desde elementos audiovisuales hasta la cata de la exquisita variedad de rones que brinda Ron Macorix.