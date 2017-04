Rechazan basurero en Boca Chica

11/04/2017 12:00 AM - Wander Santana

El Concejo de Regidores de Boca Chica manifestó ayer su rechazo a que los desechos sólidos del Gran Santo Domingo sean depositados en el vertedero de ese municipio. En una rueda de prensa realizada por cuatro de 11 regidores de esa demarcación, precisaron que la situación representa “un verdadero peligro” para el turismo y la salud de las personas de esa comunidad.



De acuerdo con el presidente del Concejo de Regidores, Frank Ozuna, la licencia (0328-17) del Ministerio de Medio Ambiente establece que solo los camiones del Ayuntamiento de Boca Chica, y comunidades cercanas a esa demarcación pueden depositar basura en el llamado “Vertedero La Tumba”.



Advirtieron que no van a tolerar que los desechos de otras zonas continúen siendo depositados en el municipio y que, si es necesario, montarán una protesta para impedir el paso de los camiones. “El síndico de aquí (Radhamés Castro) se desvincula de todo esto, porque acordó con Alfredo Martínez (alcalde de Santo Domingo Este) permitir que los camiones depositen la basura aquí a cambio de que le asfaltaran las calles”, dijo Ozuna.



También denunció que la licencia puntualiza que en el vertedero se depositarán los desechos sólidos no peligrosos. Sin embargo, aseguró que en el lugar están depositando material hospitalario que puede contaminar las aguas subterráneas de esa zona y provocar brotes de enfermedades.



En la reunión también hicieron un llamado al Ministerio Público para que haga una investigación, pues supuestamente, los terrenos del vertedero están siendo reclamados por personas que dicen que compraron esos solares al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).



En la rueda de prensa, solo participaron los concejales Frank Ozuna, Anderson Sosa y Valentín Moneró, quienes pertenecen al Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), y Jheyson García del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los demás regidores no participaron porque están de lado del alcalde, según dijeron los concejales.