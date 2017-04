CAASD asegura no faltará agua en Semana Santa

12/04/2017 12:00 AM - Wander Santana

El servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo estará garantizado durante toda la Semana Santa, aseguró ayer el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás.

El funcionario expresó que la producción de agua en el Gran Santo Domingo anda por los 431 millones de galones diarios. Aseguró que debido a las lluvias, los embalses están llenos, además dijo que la buena producción del agua tiene dos años de manera estable.



Montás también anunció que dispusieron de 50 camiones cisterna para abastecer a los barrios en donde no hay tuberías para el suministro. Expresó que trabajan en un plan de ingeniería para dar el servicio a los barrios en donde el agua potable no llega.



“Hay lugares que no tienen redes, sectores que han surgido de manera improvisada.

Estamos analizando cuáles son esos sectores para planificar y darle una respuesta y construir las redes para llevarle el preciado líquido”, dijo. Hizo un llamado a la ciudadanía ahorrar el agua, porque este es un recurso limitado.



Montás habló durante una misa en la sede de la CAASD, por el 44 aniversario de esa institución. En esa actividad entregaron un documento en el que resaltan los esfuerzos del Gobierno para garantizar el agua potable.



Entre las 56 obras entregadas por el Gobierno a través de la CAASD, en el documento reseñan la construcción del Laboratorio para la Vigilancia del Agua, el cual fue inaugurado en 2014 con una inversión de 40 millones de pesos.



Otros de los trabajos que son mencionados como logros del Gobierno por medio de la CAASD, están el saneamiento de la cañada Bonavides que separa los sectores de Los Guandules y La Ciénaga; la rehabilitación de baños de la Academia Militar Batalla de las Carreras, varios arreglos de tuberías en calles del Distrito Nacional, rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Jardines del Norte, así como la colocación de línea de impulsión en la Charles de Gaulle.