Contrato de venta de Duquesa no aparece en el CEA

El nuevo director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) reveló ayer que encontraron irregularidades en la mayoría de los documentos recopilados en el proceso de investigación que se lleva a cabo en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero Duquesa. Pedro César Mota Pacheco dijo que en la revisión de más de 30 documentos no encontraron contratos de ventas entre el CEA y la empresa Lajún Corporation. “Estamos en una situación muy delicada, en cada paso que se da hay algo turbio”, expresó.



Explicó que tres comisiones analizan la legalidad de los títulos de propiedad del inmueble donde opera Duquesa. La integran Catastro Nacional, Poder Ejecutivo y el CEA.



El funcionario dijo que es del interés de Danilo Medina que se esclarezca la situación sobre la posesión de los terrenos, la cual consideró de compleja y delicada.



“El señor presidente de la República ha dado orden precisa para que esto se resuelva definitivamente”, enfatizó.



Dijo que en los próximos días presentarán los resultados de esta investigación. “Hay muchos documentos. Cada Gobierno ha dado una serie de concesiones, pero entendemos que ha sido en base a ilegal” sostuvo. Entre los documentos que evalúa la comisión figuran contratos, donaciones, concesiones y decretos tocantes a los terrenos de Duquesa, ubicados en Santo Domingo Norte. Sobresale la sesión de uso de este vertedero cedido en 1995 por 20 años al Ayuntamiento del Distrito Nacional en la sindicatura de Rafael Suberví Bonilla.



“Cada vez que husmeamos un archivo aparece otro documento. Es muy complejo el asunto. La mayoría de esos documentos están siendo investigados en base a comprobar la legalidad de si o no la empresa actual que se está beneficiando de esos terrenos tiene alguna propiedad legal sobre ello”, destacó.



Ante la pregunta, ¿han requerido la colaboración de los representantes de la empresa Lajún Corporation, empresa que asegura ser la dueña de estos terrenos? respondió que no es procedente en este momento. “Muchas personas dicen que tienen contratos de ventas o de alguna manera posesión legal, pero resulta que dieron pasos ilegales o no dieron los procedimientos comunes, por lo tanto es ilegal”, dijo. Consideró que se debe ir pensando en la modernización de la recolección y vertido de la basura y lamentó que el conflicto que mantiene esta empresa con los ayuntamientos haya puesto en vilo la salud de la población.



En cuanto a la gestión que encabeza, dijo que así como ha encontrado irregularidades también encontró gente dispuesta a trabajar en esclarecer las situaciones. Dijo que su administración se fundamenta en el proyecto que denominó “el ave fénix”, sustentado en tres ejes fundamentales: ganadería, azúcar y producción de alimentos para la población.

Recientemente, el presidente de la Comisión Permanente de Contratos de la Cámara de Diputados reveló que el convenio de venta de los terrenos donde opera el vertedero Duquesa nunca pasó por el Congreso Nacional.



Héctor Féliz sostuvo que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajún Corporation opera el vertedero, fueron vendidos en el año 2009 por el Consejo Estatal del Azúcar, durante la gestión de Enrique Martínez. “Hemos determinado que ni llegó aquí al Congreso, a la Cámara de Diputados, ni tampoco llegó al Senado, por lo que nosotros nos desprendemos de ese contrato y lo pasamos a las autoridades correspondientes para que ellas sean la que determinen lo demás”, explicó Héctor Feliz.

Representante de Lajún defiende su titularidad

En entrevista con elCaribe, uno de los actuales accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López. El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble. “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”. Luis José Asilis aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.