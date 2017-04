Autoridades de La Altagracia esperan recibir 400 mil personas en el feriado santo

Higüey-La Altagracia. Con motivo del feriado de Semana Santa 2017, la Gobernación Civil de la Provincia La Altagracia encabezará el Plan Operativo enlazado al Centro de Operaciones y Emergencias (COE) y su Plan Nacional de Prevención, Mitigación y Riesgos (PMR).

El opreativo está conformado por las principales instituciones públicas y los organismos de socorro de Higüey, Verón, Bávaro y Las Lagunas de Nisibón.

En la jornada participarán 16 instituciones públicas con un despliegue de 1300 miembros como la Defensa Civil, Ministerio de Salud Pública, (Hospital Nuestra Señora La Altagracia o Materno Infantil y Pediátrico también el de Generalidades y Especialidades), la dirección regional y provincial de Turismo, Cruz Roja, el Centro Regulador de Emergencias (CRUED) y el Cuerpo de Bomberos en Higüey y Verón-Bávaro.

Al asueto también se adhieren las juntas distritales de Verón-Bávaro y Nisibón, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) el Departamento Preventivo de la Policía Nacional en Higüey (P.N), el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), el Ejercito Nacional (E.N.), el Ministerio de Medioambiente y Agricultura y la Academia Dominicana de Bomberos (ACADOBOM).

Para tales fines, el gobernador provincial Ramón Güilamo Alfonso sostuvo un encuentro con los directores de instituciones y organismos de socorro de La Altagracia definiendo logística, organización y distribución del transporte, miembros, puestos de mando, prohibiciones y clausuras de balnearios (ríos y playas) y ubicación en puntos críticos y estratégicos para asistencia y prevención vial de los vacacionistas.

Los datos fueron suministrados por Güilamo Alfonso quien informó que, "la idea de este Plan Operativo de Semana 2017, es preservar las vidas de los bañistas, vacacionistas y turistas que se trasladan a la provincia La Altagracia desde el COE y el PMR con el fin de que puedan dar respuesta inmediata a los eventos que se puedan presentar.

"Debemos implementar medidas, saber la ubicación de los puestos de mandos, personal, vehículos. Igualmente, las disposiciones especificas como excursiones marítimas y terrestres", agregando que también registrar un control de las prohibiciones y prevenciones propias del asueto mayor.

Advirtió que es un plan integral donde cada organismo es responsable de su plan y aplicable a cada localidad y realidad. "tenemos que representar la provincia La Altagracia, saber lo que poseemos y a qué somos vulnerables para prevenir a la población".

De su lado, Ramón -Manolito- Ramírez, director distrital de Verón-Bávaro dijo que objetivo fundamental el Operativo Semana Santa 2017 es organizar el sistema de recepción de turistas en la playa Macao desde la coordinación de la gobernación provincial en alianza con los organismos de socorro como la Cruz Roja, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.

"Alrededor de 380 mil personas nos visitan en época de Semana Santa y por eso organizaremos parqueos, evitaremos el uso de armas de fuego, controlaremos los puntos de accesos y el trafico, los horarios reglamentarios de uso de la playa", explicó el director distrital que facilitarán camiones safaris al personal de asistencia de la junta distrital y voluntarios.

Ramírez amplió que están organizadas las áreas institucionales, las torres de salvavidas y sus equipos además de la transportación y dieta. De las vías de comunicación como las autopistas dijo que la carretera central que conecta el Macao se acondicionó previamente para contrarrestar el taponamiento de vehículos dispuesto a las autoridades y organismos preventivos y de seguridad con facilidad de entrada y salida.

"Tenemos que asegurar que los vacacionistas regresen bien a sus hogares y en sus estadías se dinamice la economía de Verón. Evitar la mayor cantidad posible el uso de motocicletas para reducir los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial", animó Manolito.

Recientemente por disposición del presidente Danilo Medina en coordinación con obras públicas y comunicaciones (MOPCS) realizan bacheo y asfaltado de calles y rotulación de reductores (policía acostados) en Las Jardas y Bávaro.

Los organismos de socorro, emergencias y prevención

CRUED (ambulancias)

El director regional del Centro Regulador de Emergencias y Desastres (CRUED), Modesto Frías, informó que disponen de un personal de 45 miembros en La Altagracia, y 20 de personas en las demás provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo.

Frías detalló que CRUED tiene disponibilidad de tres ambulancias y una cuarta que no participa en el operativo, sino que dará respuesta a las emergencias cotidianas del municipio Higüey. La Institución está enlazada con el Hospital General y de Especialidades quien facilitó dos ambulancias para la jornada festiva.

Amplió que los puntos estratégicos estarán en la playa de Lavacamas de Nisibón y en playa el Macao donde tendrán ambulancias tipo USI, otro próximo a la rotonda del Bulevard Turístico y uno ubicado en la entrada de Higuey, justamente en la UASD-CURE y en La Otra Banda hacia el Macao".

También contarán con la instalación de un consultorio móvil en Macao dotado de cuatro a ocho médicos profesionales permanentes unidos a los de CESTUR, Cruz Roja y Defensa Civil, "es dar asistencia de calidad". Igualmente, los Centros de Atención Primaria estarán abiertos durante el periodo santo en Boca de Yuma, El Salado y Bayahibe por el flujo turístico y de visitantes agregó.

"En los hospitales provinciales se ha reforzado la sala de emergencias por iniciativa de los directores disponiendo de camas y habilitación para las 24 horas de servicios de salud", aclaró. Externó que el CRUED está coordinado con hospitales de Santo Domingo para referimientos de pacientes con traumas.

Llamó a la población al regocijo con prudencia por ser la semana religiosa y poner a Dios ante todo, "es tiempo para la familia y la paz espiritual, "mantengamos la cordura".

Cruz Roja

La Cruz Roja en Higüey dirigida por Hanssel Payan Jean, dijo que desde el domingo recorren diferentes balnearios de la provincia, "estaremos ubicados en dos playas como Macao y el Cortesito de Bávaro con carpa medica, dos ambulancias, dos camioneta y 200 miembros y voluntarios al servir de los vacacionistas".

Con el puesto de mando en Playa Macao y una ambulancia en Boca de Yuma y otro en Cortesito se desplazarán en carreteras y La Otra Banda que conecta hacia la zona turística. "tendremos presencia en Anamuya de Higüey y también en Bayahibe"

Payan informó que el río Sanate, el Duey y la Florida fueron clausurados por la contaminación de sus aguas al igual que Las Tres Aguas porque existe cólera y no es recomendable para el baño. Recordó que en 2016 asistieron alrededor de 100 emergencias e igual cantidad de casos variados como accidentes de tránsito y menores.

De las prohibiciones orientó que, "salvavidas de tubo por el peligro de extralimitar las distancias de baño". Las herramientas disponibles para el asueto santo son una ambulancia, cuatro camillas de trauma, una de guardia, dos camillas de catre acuática, machete, pala, soga, dos radio hand, tres camillas estacionarias.

La ambulancia está compuesta por un tanque de oxigeno, un botiquín, camilla de cuchara y de trauma para asistir alrededor de tres accidentes a diario como de costumbre en motocicletas, "Estamos enlazados con el cuerpo de Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, ACADOBOM, CRUED-MSP

Ministerio de Agricultura

"Estamos dispuestos a colaborar con la gobernación de la provincia en todo lo que esté a nuestro alcance como medio de transporte y personal", confirmó Aris Mora, director regional de Agricultura, quien facilitará dos camiones y dos camionetas, y de diez a 15 personas de la institución desde la parte técnica y soporte administrativo.

Mora explicó que estarán disponibles desde el jueves 13 hasta el domingo 16.

El director reflexionó sobre las medidas preventivas haciendo un llamado, "celebramos la Semana Santa en dirección contraria a su realidad que es Mayor por ser espiritual, no está diseñada para ir a ríos o playas, hacer desorden, bailar o beber", advirtió.

Alentó a practicar el recogimiento, la convivencia familiar e irradiar paz y lo mejor de cada quien.

Cuerpo de Bomberos-Higüey

Néstor Veras es el intendente del Cuerpo de Bomberos en Higüey y compartió con el Caribe que, "Estamos listos con 80 miembros divididos entre Macao con 55, nos mantenemos con el compromiso diario en la ciudad con 25, el camión de rescate y una ambulancia; para el cruce de Uvero Alto que se comunica con la Autovía del Coral 'muy peligroso' disponemos de otra ambulancia".

Veras sostuvo que trabajan en alianza con otras instituciones que pueden llegar a lugares más recónditos, "pero siempre trabajamos unidos".

Detalló que disponen de un bote con su motor, salvamento acuático, con emergencias médicas y un médico, "de personal y equipos estamos completos", de la logística dijo que tienen los alimentos del personal donado por comerciantes y el combustible donado por el Ayuntamiento de Higüey a quien pertenecen.

Ministerio de Medioambiente

El director regional de Medioambiente, Ramiro Melo, comentó que la institución dispone de dos camionetas y del personal militar un mayor, un capitán y un sargento acompañando también al fiscal de medioambiente y dos técnicos.

En el orden del feriado sacro, la limpieza de playa y contaminación aclaró que es vital la prevención en zonas vulnerables como playas y ríos en La Altagracia.

"Llamamos a la población a que se abstengan de violar la ley 64-00 de Medioambiente y Recursos Naturales. En la contaminación sónica por igual, deben guardar los decibeles por debajo de 75 y que a las 10: 00 de la noche todo esté en silencio, sean prudentes", indicó Melo.

El director medioambiental recomendó recogimiento, tranquilidad y oración, "hemos distorsionado la semana de reflexión por bebidas alcohólicas en vez de estar en la iglesia. También llamo a los motoristas que visitan balnearios abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas porque produce accidentes y a su vez, muerte".

El incumbente expresó la unidad de los organismos con la institución y esta con la gobernación, "porque donde tengamos que velar por la vida y la salud, en su momento si toca infracción, Medioambiente le pondrá el peso de la ley". Reiteró aplicar la prudencia y que las autoridades se unan ahora y después.

Recomendó a la población que lleven una bolsa grande para depositar la basura que consuman en los balnearios, hasta su destino final porque asegura que la naturaleza no perdona y que los desechos sólidos vertidos al río o al mar acarrea la muerte de muchas especies marinas.

Lugares de socorro y clausurados

Para la región Este la Defensa Civil En el feriado mayor dispondrá de 1,050 voluntarios y contempla 105 puestos de socorro, un esquipo de estricación vehicular, diez ambulancias y 14 embarcaciones y cada día a las 5:45 de la tarde se evacuará a los bañistas sin resistencia.

En ese orden, la clausura de 28 playas y balnearios comprenderá desde el corredor del Puente Juan Carlos hasta el Cruce del distrito municipal de Verón contará con 19 puestos de socorro y 190 voluntarios.

“Le recomendamos a los vacacionistas que se desplazarán por las carreteras utilice siempre el cinturón de seguridad y sus acompañantes; no hablé por celular cuando conduzca y si conducirá no ingiera bebidas alcohólicas, respete los límites de velocidad”, exhortó Carrasco Paulino, quien aconsejó no entorpecer la circulación vial.

Un llamado a reflexión COE

“Estamos conmemorando la pasión y muerte de Cristo. Nosotros los cristianos apelamos al accionar de fortalecer la unidad familiar. Sean prudentes, comedidos, no usen celulares al conducir, los motociclistas que usen el casco protector y reduzcan la velocidad y no repleten de pasajeros sus motores”, alentó Juan Manuel Méndez García.