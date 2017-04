Warriors y Cavaliers, a dominar los playoffs

La postemporada de la NBA se inicia el sábado con series parejas como las de Clippers ante Jazz y Wizards vs. Hawks

13/04/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Los playoffs de la NBA finalmente arrancan este sábado Santo. Los pronósticos de antes de comenzar la temporada se mantienen: Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers a la final. Warriors y Cavaliers acuden a la postemporada de distintos modos. Golden State muy caliente y Cleveland muy inconsistente. Los Warriors se medirán a los Trailblazers de Portland a quienes barrieron (4-0) en la serie regular. Los Warriors contaron en los últimos tres partidos de la regular con Kevin Durant, quien se perdió poco más de un mes debido a una lesión. Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green son una pendiente muy elevada para Damian Lillard y sus Trailblazers. Golden State no debe tener problemas para pasar este match.



Históricamente San Antonio ha superado a los Grizzlies de Memphis en 65 de 87 ocasiones (65-22) en temporada regular, mientras que en playoffs los Spurs llevan 14-6 frente a los Grizzlies. San Antonio barrió a Memphis en la postemporada pasada, aunque antes (playoffs 2011) los Grizzlies se impusieron (4-2) en la primera ronda. Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge y compañía tendrán que cuidarse de unos Grizzlies que no dejan de ser peligrosos por su mezcla de juventud y veteranía. La serie de Houston Rockets y Oklahoma Thunder enfrenta a los dos más fuertes candidatos para el premio al Jugador Más Valioso: James Harden y Russell Westbrook. Está claro que el primer equipo debe salir airoso por su profundidad y por una ofensiva que encabeza Harden. Los Rockets fueron el equipo con mejor promedio de triples encestados por partido (40.1), un reto muy difícil para Oklahoma.



Los Clippers de Los Ángeles y los Jazz de Utah, como es costumbre en el match entre el cuarto y el quinto, están llamados a sacar chispas. La historia reciente de los Clippers no les ayuda mucho ante unos jóvenes Jazz que han demostrado que son de los mejores en defensa. Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan probarán su fortaleza sobre Gordon Hayward y un defensivo Ruddy Gobert.



En el Este, Boston Celtics tuvo una grandiosa temporada en la que arrebató la conferencia a Cleveland. Ahora tendrá una serie frente a los Bulls de Chicago, quienes arañaron para conseguir el octavo puesto. Esta puede que sea una serie más que pareja, ya que pasó 2-2 en la vuelta regular. Boston cuenta con el segundo mejor anotador de la liga en Isaiah Thomas (29.1PPJ), Al Horford y un nutrido grupo de obreros del baloncesto que magistralmente dirige Brad Stevens. Cleveland entonces se quedará contra Indiana Pacers, a quien le ganó tres de cuatros partidos esta temporada. LeBron James llega a playoffs con una media de 37.8 minutos por juego, aunque en el último tramo recibió un descanso que le podría ayudar. Necesita tener consistencia de Kyrie Irving, Kevin Love y J.R Smith y una sustancial mejora colectiva en el costado defensivo para detener a unos Pacers que fuerzan muchas pérdidas (14.3). Paul George, Jeff Teague y Miles Turner lideran a los jóvenes Pacers.



Toronto Raptors va contra un difícil Milwaukee Bucks. Los Raptors, que le ganaron tres de cuatro, son de alto octanaje en ataque, pero los Bucks poseen un capaz grupo joven. Una de las mejores puntas de la NBA en Kyle Lowry y DeMar DeRozan tendrá que hilar fino en defensa frente a Milwaukee, cuya puntería lo dejó como el cuarto mejor en lances de campo (47.4%). Washington Wizardds y Atlanta Hawks darán una serie frenética por su similitud, aunque la ventaja de la casa es una variable a influir a favor de John Wall, Bradley Beal y Washington.