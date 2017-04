Arzobispo llama a no perder la esperanza

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, hizo un llamado a las familias dominicanas a no perder la fe y la esperanza, frente a la cultura de la muerte.



Indicó que no debe haber pesimismo ni desesperanza y mucho menos negativismo, “porque la resurrección de Cristo lo cambia todo, tenemos que dar ese testimonio, empezando por la familia nuestra, dando testimonio de esa alegría de ese gozo y de esa esperanza; vivamos con esperanza, aunque las condiciones sean negativas, vivamos el optimismo de la resurrección de Cristo”.



Así lo expresó el prelado durante la homilía que ofreció ayer en la Basílica Catedral de Santa María de la Encarnación, también conocida como Catedral Primada de América, en el contexto de la misa del Domingo de Resurrección, donde además destacó que la resurrección de Jesucristo tiene muchísimas implicaciones para la vida y para la fe.



En su mensaje, Ozoria exhortó a la población a expresarse, asegurando que “lo que nosotros creemos tenemos que manifestarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro esparcimiento, en tiempo de vacaciones y en todo, tenemos que expresar lo que creemos y expresar la vivencia de nuestra fe”.



Señaló que hoy se viven tiempos difíciles, porque hay muchas señales de muerte que se mantienen en la llamada cultura de muerte.



“Frente a esa cultura de muerte, nosotros tenemos que vivir la alegría y el gozo de la vida: la resurrección. Para eso resucitó Cristo, para que todos sus seguidores vivan una vida plena y que en esa cultura de muerte, llámese toda la delincuencia que hay, todos los problemas, toda la corrupción que hay, todo eso la impunidad, que en toda esa cultura de muerte, nosotros los cristianos podamos decir que esa muerte no tiene la última palabra”, expresó.



El religioso añadió que en Cristo la muerte no tuvo la última palabra y por ello triunfó la vida nueva de la resurrección, que fue la que habló y la que tuvo la última palabra.

“Igualmente nosotros viviendo nuestra fe en Jesucristo resucitado, tenemos que asumir que esa cultura de muerte no tiene la última palabra; entonces tenemos que vivir la alegría y el gozo de la vida”, aseveró.



La resurrección se celebra en todo el mundo



El Domingo de Resurrección o de Pascua, es celebrado por los católicos en todo el mundo y considerado como la fiesta más importante del año. La Resurrección de Jesús, según la palabra, pone de manifiesto el triunfo del hijo de Dios sobre la muerte y abre las puertas del Cielo a los creyentes.