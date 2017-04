The Economist: en RD la democracia sigue débil

19/04/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

Un informe de la revista The Economist sobre el índice de la democracia en el mundo en el 2016 establece que la de República Dominicana es una “democracia imperfecta” igual que la de todos los países de América Latina y los Estados Unidos. El informe señala que solo Uruguay en todo el continente tiene una democracia plena. The Econmist mide cinco categorías donde el mayor valor es de 10 puntos para medir la calidad de la democracia en temas como los procesos electorales y el pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, libertades civiles y tipo de régimen.

Dependiendo del puntaje en esas variables que alcance cada país, el organismo lo clasifica en distintos tipos de regímenes, democracia plena, democracia con fallas, régimen híbrido y régimen autoritario.



La puntuación general del país es 6.67 sobre diez, por lo que The Economist lo califica como una “democracia imperfecta” igual que otros 15 países de la región.



De los 165 países medidos solo 19 tienen la categoría de “democracias plenas” en ese renglón había estado los Estados Unidos desde el 2006, cuando la revista comenzó a hacer las mediciones, pero en el 2016 decayó en la categoría de “Democracia imperfecta”.



El informe publicado en febrero de este año establece que 72 países a nivel mundial mostraron declive en sus valores democráticos.



“La ‘recesión democrática’ empeoró en 2016, cuando ninguna región experimentó una mejora en su puntuación media y casi el doble de países (72) registró una disminución en su puntaje total, que registró una mejora (38)”, establece la publicación del medio británico.



Puntualiza que las peores recesiones se vieron en Europa del Este, Norteamérica y Europa del Este. Estados Unidos pasó de obtener un promedio de 8.22 en 2006 a 7.98 en 2016.

Revista lleva diez años publicando estudios

La publicación inició en el 2006 los estudios sobre la democracia y los ha mantenido por 10 años. Para hacer las calificaciones la revista utiliza una tabla. De 8 y 10 puntos, son democracias plenas; democracia imperfecta, entre 6 y 7.9 puntos. Regímenes híbridos, entre 4 y 5,9 y regímenes autoritarios es para los países que tienen un promedio inferior a los 4 puntos.