Sectores difieren sobre la vigencia de ley de tránsito

La entrada en vigencia de la recién promulgada ley 63-17 de transporte, ha generado diferentes opiniones y aclaraciones por parte de los directores de las instituciones de tránsito y el creador de la pieza. El director general de Tránsito Terrestre (DGTT), Luis Estrella, declaró ayer que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aún no está vigente, ya que para ello se necesita la elaboración de 30 reglamentos.



Estrella explicó que la ley establece sus propios mecanismos y procedimientos para que esta pueda entrar en vigencia, además, de que la pieza estipula un periodo de nueve meses para la elaboración de todos los reglamentos, tiempo, que según expresó, podría tardarse al menos un año para su terminación.



Señaló que la ley instruye un plazo de seis meses para que se elaboren los reglamentos, las estructuras de los mismos, su organigrama y también para que sean creadas todas las edificaciones físicas, para que luego esos estatutos sean sometidos al Poder Ejecutivo, quien se encargará de la aprobación.



Sobre disolución de entidades



Estrella indicó que después de que esos reglamentos sean aprobados por el Ejecutivo, se dará un plazo de tres meses para la transición de las instituciones que van a desaparecer y que se van a integrar al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), como es el caso de la Dirección de Tránsito Terrestre, la Oficina Técnica Transporte Terrestre (OTTT), la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), la cual pasa a ser una Dirección General de Seguridad, el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART), la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes, así como también el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet).



“Definitivamente, quiero dejar claro que esa nueva ley no está en vigencia, necesita un proceso el cual nosotros estamos trabajando tanto la DGTT, la OTTT y Amet, para elaborar los reglamentos, someterlos al Poder Ejecutivo y luego entonces cuando eso sea aprobado pasar a la transición que implicará que todo el personal de esas instituciones y todo lo que tiene que ver con esas instituciones, entonces, pase al Intrant”, puntualizó.



Estrella especificó que esos procesos se están ejecutando con la coordinación del Ministerio de la Presidencia, y con la colaboración de las entidades anteriormente mencionadas.



Director de la OTTT



Al respecto, el director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Héctor Mojica, coincidió con el director de la DGTT al decir que la ley aún no entra en vigencia en su totalidad.



Mojica desmintió los mensajes que han circulado a través de las redes sociales en los que se habla sobre la aplicación de dicho instrumento jurídico y dijo que en realidad la ley no ha entrado en vigencia en su totalidad.



Sostuvo que los plazos que establece la nueva ley deben cumplirse, por lo que aseguró que existe la voluntad política para que se cumplan, ya que de manera acelerada están trabajando en coordinación con el Ministerio de la Presidencia.



De igual forma, Mojica precisó que son “muy evidentes” los plazos y requerimientos antes de que pueda hablarse de la entrada por completo de la nueva Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al tiempo que llamó a la población a tener paciencia, a no llevarse de rumores de la opinión pública en general y a consultar fuentes oficiales.

Reitera ley está vigente, pero no las reformas

El diputado Tobías Crespo, autor de la pieza, reiteró que las sanciones, multas y las políticas públicas de la ley sí están activas, pero señaló que lo que aún no está en vigencia son las reformas institucionales. Sin embargo, Crespo fue enfático en aclarar que si el presidente aún no designa al director del Intrant, nunca se van a elaborar las regulaciones correspondientes, además, dijo, que el artículo 359 especifica muy claro que luego de puesta en vigencia se presentará al Poder Ejecutivo los reglamentos, no la aplicabilidad.

Reglamentos están a cargo del Intrant

El legislador peledeísta anteriormente había dicho que faltaba por emitir cerca de 38 reglamentos que acompañan la legislación, a cargo del Consejo Directivo del Intrant, que lo compone el ministro de Obras Públicas, quien lo preside; así como el ministro de Interior y Policía; el de Educación; el de Salud Pública; el de Economía Planificación y Desarrollo; el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, en representación de los ayuntamientos; el Procurador General de la República y el director del Intrant.