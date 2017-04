BID: Punta Catalina es solución factible

21/04/2017 12:00 AM - Martín Polanco

Un experto en energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) definió como positiva y factible la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Ramón Espinasa, autor del estudio “Prospectiva de Generación Eléctrica en República Dominicana, América Latina y el Caribe”, presentado ayer por el BID, afirmó que el proyecto de Punta Catalina “es la única alternativa factible en los próximos cinco años”.

Al responder preguntas de los reporteros sobre la construcción de las plantas a carbón, Espinasa resaltó que aunque hay un potencial en el suministro de gas natural en la cuenca del Caribe, eso no se ha materializado todavía.



En cambio, dijo, está la posibilidad de suministrar inmediatamente carbón, especialmente un carbón muy eficiente que se está explotando en Estados Unidos.

“Una cosa es que sea más barato y otra es tener acceso”, dijo, y a seguidas aseguró que en los próximos cinco años no habrá abundancia de gas en la cuenca del Caribe.



Espinasa habló durante la presentación de la investigación en un acto realizado en la sede de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual busca ver la situación energética de América Latina y el Caribe, pero adaptada, en el caso en cuestión, para focalizar países de Centroamérica y República Dominicana, desarrollando un escenario que mira al año 2040.



Durante la actividad, el experto dijo que la República Dominicana necesitaría realizar una inversión por año en generación de entre 1,400 y 1,600 millones de dólares para cubrir las necesidades de electricidad de aquí al año 2040.



Mientras, que si se mira a América Latina y Centroamérica, la inversión base que se requeriría sería de US$71 mil millones y la alterna de unos US$65 mil millones. El estudio deja claro que el suministro confiable es necesario para el crecimiento del país.

“Si no hay energía se puede generar un cuello de botella para el crecimiento económico”, advirtió Ramón Espinasa, el autor.



Espinasa dijo que hay señales de agotamiento y que el reto a futuro en los restantes 24 años, hasta llegar a 2040, es disminuir las vulnerabilidades y las interrupciones. El experto, en su ponencia, presentó una panorámica que abarcó más allá de la región latinoamericana y caribeña. ¿Dónde se consume más electricidad?, se preguntó.

Enseguida lo explicó. China consume el 24%, Estados Unidos el 18%, India el 5% y América Latina y el Caribe un 7%. La energía que se consume en República Dominicana, dentro de la consumida a nivel global, es 0.01%. El mundo genera energía a partir esencialmente de dos tipos de combustibles. Dos tercios de la electricidad que se consume en el mundo (41%) lo tiene el carbón y el 22% es gas natural.

Generación en el pasado y presente

La investigación echa una mirada al pasado y al presente y al preguntarse cómo genera electricidad República Dominicana, la respuesta es: 13% carbón, gas natural 21%, hidro 9%, derivados de crudo 52%, biomasa 0.2% y solar/eólica 5%. En el 1980, de acuerdo con el BID, la electricidad que generaba el país estaba segmentada de la siguiente forma: hidro 17%, derivados 80% y biomasa 2%. Mientras que en 1990 se generaba a carbón 1%, hidro 9%, derivados 88% y biomasa 0.4%. Para el 2010 el escenario interno era el siguiente: carbón un 12%, gas natural un 21%, hidro 11%, derivados 56%, biomasa 0.2% y solar/eólica tenía un 5%. Junto a Espinasa estuvieron la representante del BID, Flora Montealegre; Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, entre otros.