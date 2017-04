Propuestas por mayor participación femenina reinan en vistas públicas

La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral realizó ayer una única jornada de vistas públicas cargada de grandes discursos a favor de la participación femenina, pero con pocas propuestas tangibles en otra dirección. La comisión, presidida por el senador Arístides Victoria Yeb, escuchó durante poco más de dos horas 19 personas tanto de la sociedad civil, como de partidos minoritarios y movimientos políticos. De estos, sólo 11 depositaron algún tipo de documentación ante el departamento de comisiones.



La garantía de la participación y representación de las mujeres, así como la eliminación del voto preferencial fueron de los planteamientos más escuchados. Hizo eco en la ministra de la Mujer Janet Camilo; Flavia García, secretaria de la Mujer del Partido de la Liberación Dominicana; Tania Báez del Partido de Unidad Nacional; Sandra Castillo del Consejo Renovador; Margarita Rodríguez del Instituto Protector de Madre Soltera y Pedro Richardson de la Federación Dominicana de Distritos Municipales.



“A fin de garantizar la participación y representación equilibrada entre hombres y mujeres de los afiliados, estarán obligados a que sus organismos de dirección nacional estén compuestos e integrados por una representación de no menos de un 50 % de mujeres, igualmente la representación de candidaturas a cargos públicos selectivos deberá no ser menor del cincuenta por ciento”, expuso la abogada y comunicadora Susana Gautreau De Windt al tomar el primer turno del día en la agenda.



En tanto que Janet Camilo calificó el voto preferencial como un retroceso y serio obstáculo al incremento de la representación política de las mujeres en el país, por lo que pide su eliminación.



“El voto preferencial dificulta el alcance de la cuota femenina y por ende, el acceso de la mujer a puestos directivos”, dijo Camilo al tiempo que deploró que entre 27 legisladores participantes de la comisión bicameral solo haya una mujer.



Otras propuestas



Raúl Hernández, en representación del Movimiento de Renovación Política por Equidad, planteó la incorporación del voto electrónico así como la obligatoriedad del debate político entre candidatos durante las elecciones.



Al agotar su turno de cinco minutos, Domingo Ben, como parte de la sociedad civil, consideró que debe prohibirse que en tiempo de campaña los candidatos puedan cambiarse de un partido a otro. También que en caso de renuncia, el candidato le ceda la posición a algún familiar. “Es que no estamos en un régimen feudal, ni el erario público es una herencia, eso se debe prohibir”, acotó el ciudadano.



En tanto que Joaquín Ramírez, del Movimiento Fortalecimiento Institucional, clamó por respeto a la cuota de la juventud y el relevo generacional.



Por la municipalidad, Richardson apoyó la separación de las elecciones de los distritos municipales de las elecciones de los municipios.



Entre otras peticiones están: la representación de discapacitados, subvención a los partidos políticos, y los votos de porcentaje de validación de los partidos.



El senador Victoria Yeb calificó el encuentro como positivo y valoró la cantidad de legisladores que asistieron.



“Más de 60 diputados y 15 senadores. Es importante el interés que han mostrado”, dijo tras explicar que las propuestas que fueron presentadas serán discutidas en los estudios de la comisión bicameral, tomando como base los proyectos que depositó la Junta Central Electoral.



La Comisión Bicameral, en su cronograma de trabajo para los estudios de dichas iniciativas ya se reunió con el pleno de la JCE, los partidos mayoritarios, organizaciones de la sociedad civil y con una docena de partidos minoritarios.



Diálogo político



Al ser abordado por la prensa, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, negó que el partido oficial quiera hacer “un traje a la medida” con la ley.



Consideró que la Junta Central Electoral no puede ser mediadora entre los partidos, “ya que fue ella que depositó los proyectos al Congreso”. “Los partidos mayoritarios, principalmente el PRM, han cometido un error, se han llevado de cantos de sirena de otros dirigentes de organizaciones políticas, porque ellos saben muy bien que aquí es el escenario, como en efecto”, dijo Pared Pérez.



En tanto que el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, reveló que se está dialogando en otros niveles oficiales, con las cúpulas partidarias. “Solo te confirmo que a partir de anteanoche se han estado produciendo buenas comunicaciones más allá de acercamientos, entre las cúpulas políticas y nos da una gran esperanza que llegaremos a un acuerdo para aprobar estas leyes. El momento es propicio para la aprobación”.



El diputado nacional por el PLD, Radhamés Camacho, dijo que no tiene conocimiento de si las cúpulas de los partidos mayoritarios se están reuniendo fuera del Congreso, pero de ser así, el Congreso no puede prohibirlo.

Realizan simulacro de Asamblea Nacional

El Ministerio de la Mujer realizó el Simulacro de Asamblea Nacional, frente al Congreso Nacional, con el lema “Ocupa tu lugar”. La ministra, Janet Camilo, explicó que se pretende que la mujer se empodere y siga ganando espacios hasta lograr la paridad, ya que estas son el 48 por ciento de la población, que representan el mayor número en las bases de participación política; y que a pesar de la Ley de Cuotas, solo se llega a ocupar el 28% de las curules en la Cámara de Diputados.