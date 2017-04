Controversia rodea vacuna contra el virus del papiloma

22/04/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

A partir del lunes se inicia una campaña masiva de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), a través de la cual, los Ministerios de Educación y de Salud Pública buscan impactar a 190 mil niñas de entre 9 a 10 años en colegios y escuelas públicas. Pese a que en esta semana, las sociedades médicas de Pediatría, Infectología y Obstetricia y Ginecología manifestaron la importancia de vacunar a las escolares para prevenir el cáncer cérvico uterino y ratificaron la seguridad de la inmunización, la jornada no está exenta de controversias y temores entre algunos padres por los efectos secundarios que la aplicación del biológico ha originado en otros países del mundo.



Efectos secundarios



Reportes de prensa de países como Chile, Argentina, Colombia, México, así como en varios estados de los Estados Unidos y España dan cuenta de decenas de casos de menores que le atribuyen síntomas adversos, tales como dolores de cabeza, vómitos, manchas en la piel, parálisis faciales, ceguera e inflamación del cerebro.



De hecho, en España, existe una Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, surgida luego que dos niñas fueran ingresadas en cuidados intensivos con convulsiones, somnolencia y pérdidas de conocimiento, tras vacunarse.



La controversia se avivó en el país europeo, luego que el diputado Gaspar Llamazares, exigiera en el Congreso la retirada de la vacuna tras la muerte de una niña en el año 2012 luego de recibir la segunda dosis de la vacuna, y criticara el gasto millonario “sin saber muy bien cuál será la consecuencia”.



La OMS garantiza su seguridad



No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), al examinar los efectos locales y sistémicos en el corto y largo plazo de las dos vacunas disponibles para prevenir esta enfermedad de transmisión sexual que se comercializan bajo los nombres Cervarix y Gardasil, ha minimizado sus consecuencias.



“Era frecuente la aparición de una reacción en el lugar de la inyección y de dolor muscular. Durante las campañas de vacunación de adolescentes también se notificaron algunas reacciones colectivas sociogénicas, por ejemplo, mareos posteriores a la vacunación y síncope. Tras haber observado a los adolescentes durante 15 minutos después de la vacunación y haberlos alentado a hidratarse bien se previno esa clase de incidentes. No se detectaron problemas relacionados con el perfil de seguridad”, resalta la OMS.

Salud garantiza 98% de seguridad en vacunación

El Ministerio de Salud dijo ayer que la vacuna es 98 por ciento segura en la prevención contra los virus 16 y 18, responsables del 70% de los casos de cáncer por el Virus del Papiloma Humano (VPH). La entidad informó que desde el 2008 a la fecha en el país se han aplicado unas 70 mil dosis de la referida vacuna. El lunes, los ministros de Salud y Educación, realizarán un acto en una escuela del sector de Cristo Rey que marcará el inicio de la jornada.