Líderes en la Liga Nacional

BATEO_Harper, Washington, .407; Freeman, Atlanta, .397; Zimmerman, Washington, .382; Cozart, Cincinnati, .380; Thames, Milwaukee, .379; Myers, San Diego, .373; Turner, Los Angeles, .360; Realmuto, Miami, .354; Suarez, Cincinnati, .346; Freese, Pittsburgh, .340; 1 empatados a .339.
CARRERAS_Thames, Milwaukee, 20; Harper, Washington, 19; Yelich, Miami, 17; Hernández, Filadelfia, 15; Eaton, Washington, 14; Freeman, Atlanta, 14; Braun, Milwaukee, 13; Bruce, Nueva York, 13; 4 empatados a 12.
IMPULSADAS_Harper, Washington, 20; Ozuna, Miami, 19; Shaw, Milwaukee, 16; Bruce, Nueva York, 14; Lamb, Arizona, 14; Thames, Milwaukee, 14; Duvall, Cincinnati, 13; Franco, Filadelfia, 13; Zimmerman, Washington, 13; 4 empatados a 12.
HITS_Myers, San Diego, 25; Harper, Washington, 24; Freeman, Atlanta, 23; Hernández, Filadelfia, 23; Thames, Milwaukee, 22; Arenado, Colorado, 21; Gordon, Miami, 21; Murphy, Washington, 21; Zimmerman, Washington, 21; 2 empatados a 20.
DOBLES_Turner, Los Angeles, 8; Murphy, Washington, 7; Shaw, Milwaukee, 7; Arenado, Colorado, 6; Harper, Washington, 6; Hundley, San Francisco, 6; Pina, Milwaukee, 6; Thames, Milwaukee, 6; Zimmerman, Washington, 6; 7 empatados a 5.
TRIPLES_Cozart, Cincinnati, 3; Myers, San Diego, 2; 23 empatados a 1.
JONRONES_Thames, Milwaukee, 8; Freeman, Atlanta, 7; Harper, Washington, 7; Arenado, Colorado, 6; Braun, Milwaukee, 6; Bruce, Nueva York, 6; Cespedes, Nueva York, 6; 5 empatados a 5.
BASES ROBADAS_Hamilton, Cincinnati, 7; Núñez, San Francisco, 6; Peraza, Cincinnati, 6; Braun, Milwaukee, 4; Goldschmidt, Arizona, 4; Owings, Arizona, 4; Phillips, Atlanta, 4; Polanco, Pittsburgh, 4; Villar, Milwaukee, 4; 8 empatados a 3.
PITCHEO_Cueto, San Francisco, 3-1; Hellickson, Filadelfia, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-1; Peralta, Milwaukee, 3-1; Robles, Nueva York, 3-0; 20 empatados a 2-0.
ERA_Leake, San Luis, 0.84; Taillon, Pittsburgh, 0.90; González, Washington, 1.33; Scherzer, Washington, 1.37; Anderson, Milwaukee, 1.50; Syndergaard, Nueva York, 1.73; Garrett, Cincinnati, 1.83; Hellickson, Filadelfia, 1.88; deGrom, Nueva York, 1.90; Ray, Arizona, 1.96; 1 empatados a 2.12.
PONCHETES_Kershaw, Los Angeles, 32; Martínez, San Luis, 31; Syndergaard, Nueva York, 30; Strasburg, Washington, 29; Bumgarner, San Francisco, 28; Ray, Arizona, 24; Samardzija, San Francisco, 24; Scherzer, Washington, 24; Wainwright, San Luis, 22; deGrom, Nueva York, 22; 4 empatados a 21.