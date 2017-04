Boston vence a Baltimore en un partido tenso

24/04/2017 12:00 AM - AP

BALTIMORE. Matt Barnes fue expulsado tras lanzar una recta a la cabeza de Manny Machado, en el capítulo más reciente de la agria rivalidad entre los Medias Rojas y los Orioles de Baltimore, cuya tensa serie de tres juegos concluyó ayer con la victoria de Boston por 6-2. Barnes lanzó muy adentro, días después de que el dominicano Machado se deslizó con los spikes por delante ante el intermedista Dustin Pedroia. Por segundo día consecutivo, Pedroia no tuvo más remedio que mirar desde el dugout el encuentro, tras sufrir lesiones de rodilla y tobillo. Machado se disculpó el viernes, mediante un mensaje de texto.



Evidentemente, los Medias Rojas no lo han perdonado. “Quedará en su conciencia”, dijo Machado. “Sin importar lo que pasó hoy, yo seguiré siendo el mismo”. Cuando el astro de los Orioles se presentó en la caja de bateo en la sexta entrada, el venezolano Eduardo Rodríguez le hizo tres lanzamientos abajo y pegados a las rodillas. Machado volvió a batear en la octava y Barnes le lanzó entre la nuca y el bate.



La pelota alcanzó a golpear el bate y se fue a terreno de foul, mientras el árbitro Andy Fletcher expulsaba al lanzador. El manager de Boston, John Farrell, salió a toda velocidad desde la cueva para protestar. El sábado, Farrell había llamado a la oficina de las Grandes Ligas para condenar la “barrida ilegal” de Machado.



Durante la discusión de Farrell con Fletcher, Pedroia permaneció en el escalón más alto de la cueva. Machado se percató de ello. El pelotero de Boston le dijo “no soy yo”, tratando evidentemente de mostrar que no buscaba venganza.



Por Boston, Hanley Ramírez de 5-1 con una anotada y una producida.