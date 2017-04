Jennifer López relata como conquistó a Alex Rodríguez

Pese a que es prácticamente oficial el noviazgo entre Jennifer López y el ex pelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, la cantante se refirió al tema por primera vez y dijo que “la están pasando muy bien juntos”.

Las declaraciones de la popular cantante y actriz de origen puertorriqueño se produjeron durante una entrevista en el programa “The Ellen Show”, durante la cual confesó que fue ella quien lo abordó primero cuando se encontraron en un establecimiento de comida en Los Ángeles.

"Dios mío... Sí, nos la estamos pasando muy bien juntos", dijo ante la insistencia de Ellen Degeneres en conocer sobre su romance, tras más de un año de haberse terminado su relación con el bailarín Casper Smart.

"Es muy sencillo. Yo estaba comiendo un día en un sitio y... lo vi entrar por la puerta. Más tarde lo seguí afuera, y por alguna razón decidí tocarle el brazo y decirle: 'Hola, Alex'. Él me respondió: 'Hola... Jennifer'. Y eso fue todo” relató.

Dijo que en ese momento “sucedieron más cosas”, pero que no intercambiaron teléfonos porque ya él tenía el de ella desde hacía años. Añadió que entonces le preguntó qué hacía en esa ciudad y luego él la invitó a cenar.

“Pero así fue como nos conocimos. No intercambiamos nuestros números de teléfono ni nada parecido. Le pregunté qué estaba haciendo en Los Ángeles y me explicó que ahora vivía aquí y yo por mi parte le expliqué que vivo aquí desde siempre. Fue él quien dijo que deberíamos quedar algún día. Y le dije: 'Perfecto, sabes cómo encontrarme, ¿tienes mi número?'. Ya lo tenía desde hace años. Me propuso salir a cenar y eso hicimos. Fue muy agradable", aseguró.

Entre risas, dijo que durante la primera cita no pasaron a una "fiesta de pijama", como le preguntó Degeneres.

La pareja estuvo recientemente en el país (República Dominicana) junto con sus hijos. Su estadía, de varios días, se produjo a propósito de la presentación de la artista en Altos de Chavón, en la zona Este.