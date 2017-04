Villar trabaja extra para salir de bache ofensivo

MILWAUKEE - Los hits han comenzado a llegar para el primer bate dominicano de los Cerveceros Jonathan Villar, gracias a un trabajo en equipo que comienza en el cuarto de video, luego pasa por la práctica en las jaulas de bateo bajo techo y termina en el dugout. El factor más importante, asegura Villar, es que recibió la oportunidad de seguir jugando para tratar de salir de su bache ofensivo.



“Eso es bien importante cuando no estás pasando por un buen momento en la caja de bateo”, externó Villar. “En ocasiones lleva más tiempo, [pero cuando juegas] tienes el video para analizarlo y hacer los ajustes pertinentes. Pero cuando no juegas a diario, no sabes qué es lo que está pasando. “Mi momento está por llegar. Cada vez me siento más cómodo en la caja de bateo”.



Villar es el único Cervecero en ver acción en los primeros 20 juegos del equipo, 19 de ellos desde el arranque. En el encuentro del domingo en contra de los Cardenales, el dominicano negoció un par de boletos y anotó una carrera para quedar con promedio de .177, con un promedio de embasarse de .229 y un porcentaje de embasarse más slugging de .549. Esos números mejoraron tras hilvanar cuatro juegos conectando de imparable hasta el sábado, trecho en el que Villar se fue de 18-6.