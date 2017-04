Convocan al Consejo Nacional de la Magistratura

El presidente de la República, Danilo Medina, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, convocó para el próximo 15 de mayo al organismo a una reunión de trabajo, a los fines de elegir a los miembros del Tribunal Superior Electoral, así como algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia. La información fue ofrecida ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien señaló que el mandatario tomó la decisión con la potestad que le otorga el artículo 8 de la Ley Orgánica 138-11 del CNM.



“Como se sabe es la primera vez que le corresponde al presidente Medina presidir el Consejo Nacional de la Magistratura el cual ya está plenamente conformado. El presidente Medina está comprometido con llevar a cabo un proceso de selección transparente, basado en las normas del espíritu plasmado en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura”, señaló Espinal.



El consultor jurídico apuntó que el magistrado Julio César Castaños Guzmán renunció como juez de la Suprema Corte de Justicia para presidir la Junta Central Electoral (JCE), y que hasta el momento, hay uno o dos jueces que pudiesen estar en condición de ser sustituidos por su edad.



“Sencillamente el proceso va a comenzar, la primera reunión está pautada para el día 15 de mayo y ese día deberá comenzar a rodar el proceso y me imagino que habrán debates entre sus miembros para definir la metodología que pauta la propia ley y sus reglamentos”, agregó.



El cambio



Los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y sus suplentes deberán ser renovados ya que su mandato venció el pasado 16 de agosto. Además se debe elegir al sustituto del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).



La elección de los miembros del TSE ha sido objeto de fricción entre la oposición y el Gobierno. De hecho la oposición ha condicionado su participación en el diálogo político para consensuar la ley de partidos y la reforma a la ley 275-97.



Los jueces del TSE que deberán ser sustituidos o ratificados son Mariano Rodríguez, presidente de la corte, así como José Manuel Hernández, John Guilliani, Mabel Féliz Báez y Marino Mendoza.



En tanto que de la Suprema Corte de Justicia compuesta por 17 jueces, la magistrada Martha Olga García Santamaría de 77 años, pasa la edad límite para formar parte del órgano. La ley orgánica de la SCJ, la establece en los 75 años.



El PLD tiene seis en el Consejo y el PRM, dos



El CNM está compuesto, por el presidente de la República, el presidente del Senado, un senador de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la SCJ, que funge como secretario; y el procurador general de la República.



La ley establece que para que las decisiones del Consejo de la Magistratura sean válidas es necesario que se aprueben con el voto favorable de cinco de sus miembros.



Visto desde la óptica de los partidos, el PLD contaría con seis votos de los ocho que tiene el Consejo. Se trata del presidente Danilo Medina, el procurador Jean Alain Rodríguez, Reinaldo Pared, Lucía Medina, Mariano Germán y un juez de la SCJ. Del PRM son José Paliza y Josefa Castillo.



Sobre el Consejo



Dicho Consejo tiene la función de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, así como evaluar el desempeño de los jueces de la SCJ.



De acuerdo al artículo 11 de la Ley 138-11, para que el Consejo pueda sesionar válidamente en su primera convocatoria, requiere la presencia de la totalidad de su matrícula. En caso de que no asistieren todos sus miembros en esa primera convocatoria, en un plazo de cinco días procede a hacer una segunda, debiendo reunirse en un tiempo no mayor de tres días después de la misma.

Designación de los jueces de la SCJ y el TSE

Para la designación de los jueces de la SCJ, el Consejo seleccionará las tres cuartas partes de sus miembros, de jueces que pertenezcan al Sistema de Carrera Judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del Derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.



El Consejo determinará quién tendrá a su cargo la presidencia y quiénes ocuparán los cargos de primer y segundo sustitutos del presidente.



En tanto que la designación de los jueces del TSE será por cuatro años.



El Consejo convocará a los candidatos para ser evaluados. Asimismo, puede someter a vistas públicas las candidaturas y tendrá la facultad de indagar todas las circunstancias que considere oportunas para recabar la opinión de instituciones y ciudadanos.



El CNM procederá a la elección de los jueces después de haber depurado las candidaturas, con un mínimo de cinco votos favorables de los miembros.

Miembros piden jueces independientes

Los miembros del Consejo, del partido con segunda mayoría, calificaron como oportuna la convocatoria. Los legisladores por el Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, expresaron por separado que existía la necesidad de poder cumplir con la Constitución de la República y así legitimar las decisiones que salen de las altas cortes, ya que algunas de estas estaban fuera de su periodo.



“El rol del CNM debe ser la de impulsar la independencia en la Judicatura de manera que sus jueces sean independientes y no respondan a partidos políticos” expuso Paliza.



En tanto que Castillo dijo que espera se actúe con transparencia para la escogencia de los jueces. “No me siento tan optimista pero tampoco tan pesimista. La demanda de un país verde de justicia y transparencia en todos los niveles sociales, es una oportunidad para que nos pongamos en esa tónica”.