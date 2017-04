Cabrera va por un contrato multianual

Nueva York, Estados Unidos.- Todo parece indicar que Melky Cabrera ha encontrado el lugar en el cual le gustaría finalizar su carrera. Los Medias Blancas de Chicago se han convertido en su hogar en los últimos años. Mientras, su tiempo en Chicago puede ser incierto, Melky, un veterano de 32 años, quien se encuentra en su último año de contrato, no se adelanta ni se detiene, más bien se enfoca y se prepara para dar lo mejor de sí en el terreno de juego. “Yo nunca pienso en la agencia libre, pero me gustaría quedarme aquí en Chicago, me han tratado bien pero esto es un negocio, así que sea la voluntad de Dios”, expresó Cabrera a elCaribe.



Los Medias Blancas es su quinta organización en las últimas siete temporadas. Después de comenzar su carrera con los Yankees de Nueva York, Cabrera pasó las siguientes cuatro temporadas en cuatro equipos diferentes; Atlanta (2010), Kansas City (2011), San Francisco (2012) y Toronto (2013-2014). “Estoy siempre agradecido con Dios, de mantenerme en Grandes Ligas. Ya tengo 11 años en Las Mayores. No sé hasta cuando podré jugar, todo dependerá de hasta donde mi cuerpo aguante”, enfatizó el jardinero de Chicago que batea .262 de promedio.



¿Cuántos años estarás buscando en la agencia libre? “Me gustaría conseguir tres o cuatro temporadas más, es lo que estaré buscando”, dijo Melky Cabrera, quien firmó en el 2014 con los Medias Blancas por tres temporadas y 42 millones de dólares. Entretanto, Cabrera entra en su tercera campaña con los Medias Blancas y se ha convertido en uno de los mejores y más consistentes jugadores del equipo de Chicago. Se ha solidificado a la ofensiva y defensiva. La campaña pasada tuvo el cuarto mejor porcentaje de campo y quedó segundo con más asistencias entre los jardineros izquierdos en la Gran Carpa.



“Sólo su presencia... Es un chico divertido, pero también un ejemplo en el terreno de juego”, dijo el dirigente Rick Rentería. “Es uno de los mejores bateadores en el juego y ha sido así por unos cuantos años’’. Melky no ha sido como el tipo de bateador jonronero o que puede producir más de 100 impulsadas en una temporada pero silenciosamente ha hecho el trabajo contribuyendo con el equipo al que ha pertenecido.



“Me siento bien contento y agradecido con la vida por todo. Me siento en salud, que es lo que siempre he querido para ayudar al equipo. Cada día me esfuerzo por ser mejor en el terreno, siempre trabajando duro y respetando el juego”, indicó Cabrera, quien ha ganado dos anillos de Serie Mundial con los Yankees (2009) y Gigantes (2012).



Tras colocarse las guantillas para salir a practicar previo al partido, Cabrera observa todo a su alrededor en el Yankee Stadium y trata de rememorar todo lo que vivió cuando era un yankee.



“Aquí me trataron muy bien (New York). Compartí mucho con jugadores de la clase de Derek Jeter, Alex Rodríguez, Bernie Williams, Bobby Abreu. Aprendí mucho de ellos, como uno debe comportarse, como trabajar duro cada día. Sobre todo de Alex Rodríguez, un jugador de 20 temporadas”, relató.



Ahora, Melky trata de enseñarles a los novatos un poco de todo eso que aprendió durante su estadía con los Mulos del Bronx.



“Le enseño a cómo comportarse, como trabajar duro cada día y nunca descansar. Esto es de trabajar cada día. Respetar uno a los otros y el juego”, manifestó Cabrera, quien hace unos días se convirtió en padre por cuarta ocasión.