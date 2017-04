Correo de los lectores

Perfección e imperfecciones



Señor director. La vida es un ir y venir, subir y bajar, dormir y despertar... Todo gira y se mueve a la perfección, ya que en este universo infinito en constante movimiento, una colisión es un suceso poco probable. A medida que ese universo se nos achica dentro de unos límites cercanos lo vemos imperfecto. Pero esa visión resulta engañosa, pues no existe imperfección imperfecta, sino una perfecta imperfección, todo está hecho a la medida exacta para que las cosas sucedan en sincronía y armonía y se mantenga el equilibrio en el universo, aunque no lo parezca la imperfección es perfecta. La fuente que dio origen a todo, no dejó nada al azar, por más ecuaciones matemáticas que se desmenucen, no se ha descubierto aún la fórmula exacta de la perfección, hay indicios al descubrir la famosa geometría sagrada, pero, ¿qué hay más allá de ella y cuál es su razón de ser y origen divino, sagrado…? Los números son esenciales para descifrarlo todo, pero, ¿cuál es el origen real antes de que existieran los números?



Es como decir que la oruga se convierte en mariposa mediante un proceso que pasa por diferentes etapas y…, pero, ¿como lo describes antes de saber qué es la oruga, ver su larva y crisálida y ver salir la mariposa?, antes de saber nombrarlas, antes del conocimiento de la metamorfosis, ¿como descifras ese poder que crea a la oruga y luego la convierte en mariposa? ¿En qué ecuación imposible te vas a afianzar para hacerla entendible? ¿Alguien puede asegurar que la oruga es imperfecta?, ¿que las fases que atraviesa son parte de su evolución hacia la perfección?, ¿que la finalidad de su existencia es ser una hermosa mariposa? ¿Habría forma de saber si era más feliz siendo oruga que ahora siendo mariposa? ¿Valió la pena todo su dolor durante ese proceso? ¿Por qué razón la mariposa no puede existir como cualquier otro animal con un origen inmediato, sino a través de la metamorfosis de otro animal?



Los humanos no entendemos que hay cosas que no hay forma lógica ni matemática de explicarlas y nos inventamos un cuento y lo hacemos realidad mediante nuestro pensamiento, no hay forma de creer que la oruga pueda sentirse feliz siendo oruga si tiene la posibilidad de ser mariposa. La realidad es que no tiene forma de elegir, hace lo que debe hacer. Los humanos podemos elegir, pero lo mismo pasa con nosotros, nacemos con imperfecciones que luego nos damos cuenta de lo perfecta que resultaron ser para conseguir resultados necesarios en la vida de ciertas personas, entonces no hay tal discapacidad, solo una perfecta imperfección, porque gracias a ella se consiguió la perfección de otras anomalías que sí eran necesarias corregir. Todo lo que sucede tiene un orden establecido que busca mantener el equilibrio para evitar situaciones en verdad caóticas que lleven el universo a un estado convulsivo desastroso e irreversible.

Recuerda: “De imperfecciones está lleno el mundo y es hermosamente

perfecto”.

Idalia Harolina Payano Tolentino

Ciudadana