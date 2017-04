Consejos para evitar ser víctima de fraudes por internet

27/04/2017 11:48 AM - Redacción

El experto en seguridad cibernética, Carlos Méndez Comas, recomendó a la población evitar la confianza y estar alerta al usar el internet, ya que según señaló, se trata de una red que está conectada con el mundo y que, por ende, hay que estar precavido para impedir ser víctima de fraude en el ciberespacio.

Entiende que las personas son muy descuidadas cuando están conectados a un dispositivo y consideró que se debe tener la conciencia de que en la red “hay gente mala y gente buena”.

Méndez Comas destacó que las tecnologías anti-hackers está avanzando, pero indicó que para evitar ser una víctima más, “es necesario ser cauto al momento de usar el internet en tu computadora y en tu celular con redes wi-fi desconocidas”.

Los consejos del experto se produjeron dentro del marco de la charla “Cómo evitar ser víctima de fraudes por la internet” que ofreció en el stand del Instituto Dominicanos de la Telecomunicaciones (Indotel) en la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017.

Entre los consejos ofrecidos por el especialista están: No realizar compras por internet desde cualquier computadora, siempre es mejor desde su computadora personal; prestar mucha atención al web site del banco que ingresas debido a que a veces, pudiera no ser el real, y no ser ostentoso por las redes sociales, debido a que esto te vuelve vulnerable ante información necesaria.

También no instalar programas desconocidos o “pirateados”, no crear cuentas de bancos por otra persona y tratar de no ir a los mismos cajeros automáticos, ya que así es más fácil darse cuenta de algo sospechoso.

En este escenario, el público participante escuchó los diferentes métodos que se utilizan los hakeadores para robar dinero e información a una persona vía internet.