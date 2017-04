La oposición exige jueces apartidistas e imparciales en TSE

El bloque de partidos de oposición y los partidos agrupados en la Federación de Partidos Políticos de la República Dominicana, han advertido a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que no aceptarán reparto de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el perfil de los futuros jueces debe incluir las cualidades de apartidistas, imparciales e íntegros.



Los representantes del denominado bloque opositor iniciaron las reuniones para discutir los mecanismos que usarán para que sus puntos de vistas sean tomados en cuenta, sobre todo porque está en minoría en el Consejo de la Magistratura. De ocho miembros, el PLD cuenta con seis y el PRM con dos.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) saludó la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura y reafirmó su defensa a la conformación de “altas cortes apartidistas e independientes”.



Andrés Bautista y Jesús Vásquez, presidente y secretario general del PRM, respectivamente, expresan en un documento de prensa lo siguiente: “Es una oportunidad histórica para elegir un nuevo Tribunal Superior Electoral, con jueces apartidistas, imparciales e íntegros, tal como lo reclama todo el país. De igual manera, las sustituciones de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia deben recaer en jueces de carrera, probos e íntegros”.



Agregan que “nuestro criterio está fundamentado en la urgente necesidad de que el Poder Judicial sea totalmente independiente para que así pueda servir de sancionador de las inconductas de todos los ciudadanos sin importar su posición en el Estado o en la sociedad”.



En esa misma tesitura habló el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, que advirtió al Gobierno que la oposición no aceptará jueces parcializados. “Ese ha sido uno de los puntos centrales del bloque opositor, una composición de jueces sin vínculos con los partidos y que sean de consenso”, dijo.



Cuestionado sobre la minoría en que está el bloque de oposición en el CNM, que de ocho solo tienen dos miembros del PRM, dijo que la oposición en el país es el 50% y que el Gobierno no puede desconocer eso. “La oposición política en su conjunto representa la mitad del país a nivel político y esa es una realidad que no se puede desconocer, y tratar de crear la regla de juego de un proceso electoral como un traje a la medida de uno de los participantes puede ser legal, pero es ilegítimo totalmente”, reflexionó.



También en una rueda de prensa, los presidentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico (Quique) Antún Batlle, y del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, advirtieron que si el PLD impone a los jueces del TSE y aprueba sin consenso la ley de partidos, en el país se generará una crisis de gobernabilidad.



“Una cosa es escucharnos y otra cosas es hacer lo que les da la gana, como hicieron con la Cámara de Cuentas, que escucharon, pero al final hicieron lo que les dio la gana, ojalá no ocurra lo mismo con la ley de partidos y la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral, para que el país no se conduzca para lo que ninguno de nosotros aspira que es el camino de la ingobernabilidad porque cuando no se da espacio para la democracia y para la competencia, no dejan otro espacio que no sea la conspiración y aquí nadie quiere conspirar”, expresó Antún.



Wessin Chávez dijo sin titubeos que habrá crisis de gobernabilidad si el PLD no acepta el consenso. “La imposición de la ley electoral y de la ley de partidos políticos tiene un efecto muy claro para la sociedad dominicana, la ingobernabilidad y nosotros estamos pidiendo que en el Congreso Nacional no escatime ampliar el consenso con la propuesta de los partidos”, dijo.



PRSC pide Medina promueva pacto



El PRSC pidió al presidente de la República, Danilo Medina, “llamar a la construcción de un gran Pacto Social que transforme el régimen electoral”. El partido rojo dijo que es necesario un pacto que promueva las reformas pendientes, relance el Poder Judicial y establezca un auténtico régimen de consecuencias.



El secretario general de la organización, Ramón Rogelio Genao, indicó que el momento es oportuno para pactar patrióticamente el relanzamiento del país y su democracia.



“Es innegable que solo el diálogo puede evitar un colapso sistémico en República Dominicana; el control social que ejerce el movimiento verde en contra de la impunidad y la corrupción, las exigencia de la oposición de transformación del régimen electoral, los justos reclamos salariales del sector laboral, los niveles alarmantes de inseguridad y la crisis económica, son los detonantes de la que podría ser nuestra peor crisis de los últimos 50 años”, acotó.

Subir “cuota a 50% a la mujer sería letra muerta”

Los partidos políticos agrupados en la Federación Permanente de Partidos Políticos insistieron en su pedido a la JCE para que medie en un diálogo para consensuar la ley de partidos. Igualmente, en un documento que contiene sus observaciones al proyecto de ley, las organizaciones observan que aumentar la cuota de la mujer de 33% a 50% de los cargos electivos “sería letra muerta”. “El problema radica en el hecho de que las mujeres a quienes se les hace reserva de candidatura, incluso con mejor preparación que los candidatos varones, no suelen tener condiciones de competición política en un entorno tan exigente como el nuestro, determinado por realidades sociales con las que no estamos de acuerdo pero que son, al fin y al cabo, realidades”, expresan en el documento.