Los Filis logran su sexta victoria seguida; Héctor Neris rescata

28/04/2017 12:00 AM - AP

FILADELFIA. Jeremy Hellickson toleró una carrera en seis innings para llevar a los Filis de Filadelfia a su sexta victoria en fila, imponiéndose ayer 3-2 ante los Marlins de Miami. Los Filis iniciaron su racha con una victoria frente a los Mets, procedieron a barrer una serie de tres partidos contra Atlanta y ganaron los dos de una serie abreviada ante los Marlins. Los Filis (11-9) están dos juegos por encima de .500 por primera vez este año.



Aunque Hellickson (4-0) solo pudo recetar un ponche, sacó 10 outs mediante rodados. La única carrera que permitió fue tras un doble de J.T. Realmuto con dos outs en el sexto. No ha permitido más de dos carreras en sus cinco salidas y redujo su efectividad a 1.80. El dominicano Héctor Neris colgó el cero el noveno para su tercer rescate.



Edinson Vólquez (0-3), el abridor dominicano de los Marlins, toleró tres carreras en cinco innings y dos tercios, con cuatro boletos. El dominicano Maikel Franco se fue de 3-2 por los Filis.



San Luis se impone



SAN LUIS, Missouri, EE.UU. Randal Grichuk pegó un jonrón de dos carreras con dos outs en la parte baja de la novena entrada para empatar el encuentro, y luego Matt Carpenter aportó un grand slam en la 11ma para dar a los Cardenales una victoria de 8-4 sobre los Azulejos en el primer partido de la doble cartelera de ayer.



Toronto es el único equipo en Grandes Ligas que no ha ganado una sola serie en la presente temporada. Los Azulejos son también los únicos que no han ganado juegos consecutivos. Por los Azulejos, el dominicano José Bautista de 3-2 con anotada.