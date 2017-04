Lue resta valor a exceso de minutos de LeBron

INDEPENDENCE, Ohio. El entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, no tiene problemas por los minutos de LeBron James (43.8 por partido) en la primera ronda ante Indiana y, de hecho, cree que otros entrenadores deberían dar a sus estrellas más acción en la postemporada. “Por supuesto, siempre estamos conscientes de los minutos de LeBron, pero al mirar esta situación, no miramos los minutos como un problema”, dijo Lue a ESPN. “Tiene más sentido cerrar la serie y tener el descanso adicional frente a jugar potencialmente aún más minutos”.



James lideró el camino para los Cavs sobre los Pacers con promedios de series de 32.8 puntos, 9.8 rebotes, 9.0 asistencias, 3.0 robos y 2.0 bloqueos. A sus 32 años y en su 14ª temporada, con sus 43,8 minutos por partido en la postemporada lidera actualmente a todos los jugadores.



Parte del juego



Es un aumento de sus 37,8 minutos por partido en la temporada regular, donde también lideró la liga, la mayor actividad que ha tenido desde la temporada 2012-13 en Miami Heat.

“Quiero decir, no entiendo por qué la gente se preocupa por la gran cantidad de minutos”, dijo Lue a los periodistas el miércoles, cuando su equipo tuvo su primera sesión de práctica completa como desde que barrió Indiana el domingo.



“Tenía una semana libre antes de que comenzara la serie, ganamos cuatro partidos consecutivos y luego tuvo una semana libre de nuevo, así que en la próxima serie podría jugar 48 minutos”, agregó el entrenador