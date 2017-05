Quique Antún dice sentencias TSE son contubernio del PLD y exdirigentes del PRSC

Santo Domingo.- Federico Antún Batlle (Quique) sostuvo este lunes que se asumió una actitud de “retaliación” en las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), atendiendo a lineamientos de sectores del partido oficialista en contubernio con ex dirigentes reformistas.

“Esos fallos emitidos por el TSE en contra del PRSC no se ajustan a derecho y con los mismos se atenta contra el sistema de partidos políticos y la democracia dominicana”, expresó Antún.

Agregó que “por acciones como esta, con un tribunal que no ha actuado haciendo justicia, sino asumiendo una actitud retaliativa y de reacciones de tipos personales, me preocupa mucho que nuestro sistema de partidos termine colapsado, porque no hay duda de que pudiera ocurrir lo que ha acontecido en otros países, donde la democracia se ha visto prácticamente destruida, lo que ha generado en esas naciones hechos de violencia e inestabilidad política y social”, senaló.

Mediante un comunicado insistió que esos fallos del TSE, como la eliminación del Tribunal Disciplinario, el despojo de la casilla número 3 de la boleta electoral y la sentencia que algunos interpretan como el reintegro de ex dirigentes, “muchos de los cuales fueron candidatos a cargos electivos por otros partidos en las pasadas elecciones y los trabajaron abiertamente a favor de otras candidaturas contrarias a las del PRSC, les han provocado graves daños al sistema de partidos”.



Antún Battle dijo que le da mucha pena que personas con capacidad y experiencia en el ejercicio del derecho puedan perder su prestigio y credibilidad por emitir sentencias que no se ajustan a derecho electoral.

Adelantó que la dirección del Partido Reformista hará todo lo que tiene que hacer para que haya una revisión de cada uno de esos fallos motivados por sectores del Partido de la Liberación Dominicana para hacerle daño a su organización “como parte de una retaliación política y de corte personal”.

“El PRSC está elevando sus recursos y y agotaremos todo el proceso que haya que agotar a los fines de lograr una revisión de esos fallos”, agregó.

Quique Antún explicó que si esos recursos no se elevan ante los actuales jueces del referido tribunal electoral, lo harán cuando sean designados los nuevos magistrados, ya que se ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para esos fines, de producir los cambios en el TSE, “el cual ha sido muy cuestionado por todos los partidos, incluido el partido gubernamental”.

“Pienso que habrá de producirse el cambio en ese tribunal y los jueces que vengan habrán de revisar esas sentencias mal intencionadas que se han emitido en contra de nuestro partido”, dijo.