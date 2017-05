Ángel Luis entrenó para Atlanta Hawks

El dominicano Ángel Luis Delgado confirmó que tuvo un entrenamiento pre-draft para los Hawks de Atlanta, pero optó por no revelar lo conversado con el equipo de la NBA.

Delgado hizo la revelación el pasado domingo durante una entrevista en el programa Grand Slam, que se difunde todos los domingos por CDN, canal 37. “Sí, estuve por allá ayer haciendo un entrenamiento con ellos en la mañana”, dijo Delgado. “Las cosas que ellos me dijeron no las puedo decir”.



El nativo de Haina expresó que tiene en agenda trabajar de manera privada para otros equipos de la NBA y que se siente confiado de lo que pueda pasar en su futuro inmediato. Delgado todavía no ha sido invitado al “draft combine” de la NBA, una especie de campamento en el que se reúne una buena parte de los jugadores que se declararon elegibles para intentar entrar a la liga estadounidense.



El draft de novatos de la NBA será el 22 de junio. Delgado, quien se declaró elegible sin contratar agente tiene hasta el 24 de este mes para reconsiderar su decisión y regresar a la universidad.



El pasado sábado el diario Atlanta Journal-Constitution publicó que una fuente informó que los Hawks tuvieron audiciones con Delgado, Aaron Holiday, Kyle Kuzma, Jaylen Adams, todos declarados elegibles para el draft de novatos de la NBA.



Delgado es un centro de 6’10 de estatura que juega para la universidad de Seton Hall en el baloncesto de la NCAA. Él viene de completar su año de junior (tercero) en el que promedió 15.2 puntos, 13.3 rebotes y 2.2 asistencias en 33.0 minutos de acción. Delgado lideró los rebotes en el baloncesto universitario y fue incluido en el quinteto ideal de la conferencia Big East y recibió una mención de honor para el equipo “All America” tras liderar a los Piratas a conseguir 21 triunfos en la finalizada temporada de la NCAA.

Mejorar su tiro de media y su dribleo

Delgado está enfocado en seguir trabajando a los fines de mejorar su juego. “Sí, mi tiro de media distancia”, respondió cuando se le preguntó sobre la mejoría en esa parte. “También quiero mejorar poner más la pelota en el suelo. Me estoy preparando mucho para eso porque sé que en la NBA eso es algo muy diferente”, dijo. El dominicano estudia criminología en Seton Hall.