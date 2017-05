Interrogantes rodean el futuro de los Clippers tras su debacle

02/05/2017 12:00 AM - AP

LOS ANGELES. Juntos ya por seis años, Chris Paul y Blake Griffin no han logrado avanzar más allá de la segunda ronda de los playoffs. Más aún, los Clippers de Los Angeles no han salido de la primera ronda por dos años consecutivos. Y eso no es lo peor. Los Clippers son el primer equipo en la historia de la NBA que desperdicia la ventaja en una serie durante cinco participaciones seguidas en playoffs.



“Una vez más, quedamos fuera”, lamentó un desmoralizado Paul. “Demasiadas veces”.



Su más reciente fracaso ocurrió el domingo, una derrota de 104-91 en el séptimo partido en casa frente al Jazz de Utah. Después de seis cerrados encuentros que se decidieron por un promedio de 5,1 puntos, los Clippers se desplomaron en el último intento y con su temporada y quizá su futuro en juego.



Lucharon toda la campaña para obtener la ventaja de jugar en casa en la postemporada sólo para perder tres de cuatro ante el Jazz en el Staples Center. Su ventaja de 2-1 en la serie desapareció junto con Blake Griffin, que quedó fuera definitivamente con una lesión de dedo del pie en el tercer juego.



La presencia de Griffin para la siguiente temporada es una de las grandes interrogantes que enfrenta la franquicia.



Griffin y Chris Paul pueden optar por terminar sus contratos durante este periodo entre campañas.



Por su parte, el dueño del equipo, Steve Ballmer, tendría que pagar más de 200 millones de dólares, incluyendo el impuesto por lujo, a fin de mantener esas piezas juntas. “Hemos estado leyendo sobre nuestro obituario por cerca de tres meses”, declaró el entrenador Doc Rivers. Los Clippers iniciaron la campaña como el mejor equipo de la liga con marca de 14-2. Terminaron la temporada regular como el equipo más encendido con una racha de siete victorias. Luego desperdiciaron una ventaja de 2-1 ante el Jazz, lo que hace que sus aficionados se pregunten si esta era ha llegado a su fin.