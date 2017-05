Diputado pide a Comisión de Ética investigar altercado entre otro legislador y un coronel

El diputado Juan Carlos Quiñones, ex presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, solicitó este miércoles ante el Pleno de ese poder, que se investigue el altercado entre el diputado Rafael Abreu y un coronel del Ejército por el acceso a un tramo de la calle en el Mirador Sur.

El legislador expuso que la investigación debe darse a través del comité de ética, “porque hay que darle a la sociedad dominicana, que está reclamando de nosotros y que somos elegidos para comportarnos como lo que debemos de ser representantes y no violadores de leyes”.

"No puede ser que un diputado cometa un diputado cometa un error y que este hemiciclo se quede como si no hubiera pasado nada con un miembro del primer poder del Estado. No es nada personal, ahora, nosotros debemos expresarnos y saber qué fue lo que pasó” Quiñones al agotar un turno en la sesión de este miércoles.

"La población dominica ya está despertando, no está como antes, si tenemos hoy movimientos como el de la Marcha Verde, es precisamente porque la sociedad dominicana está harta, con todos y no se trata de partidos, nos involucran a todos en partes iguales, no es que hay santos en un lado y diablitos en otro, de eso no es que se trata"

Sin embargo la solicitud de Quiñones no encontró respaldo en la presidente del hemiciclo, quien no sometió a votación la solicitud y se limitó a responder que ella, a través de las comisiones pertinentes, se acercó al legislador y aclaró la situación.

“Hicimos lo que teníamos que hacer. Y hablamos tanto con el funcionario que tiene competencia de asumir el compromiso de la información como con el honorable diputado. Lo que pasa es que también nosotros, Lucia Medina, tiene (tenemos) otra forma de cómo manejar estas situaciones, y creo que por la salud de la institución creo que nos hemos manejado bien”, agregó.

Dijo que la conducta que presenten los legisladores fuera del hemiciclo es particular y que no debería ser llevada al pleno.

“Quiero dejarles claro que luego que salen de este escenario el control de la conducta lo tienen todos al igual que yo de manera particular, aquí nadie es niño para llamarle la atención por lo que hagan fuera de este escenario”, sentenció” afirmó la presidente del bufete directivo.

Asimismo, Medina cuestionó que haya personas que usan las redes sociales para informar de manera incompleta los hechos.

Sobre el caso

En las redes sociales circuló un video que muestra a un coronel del Ejército Nacional Dominicano, que detiene a un diputado del Partido Revolucionario Dominicano –PRD- por supuestamente penetrar a un área restringida del Mirador Sur a alta velocidad.

En el video se puede observar cuando el coronel Edison Taveras Rodríguez discute con el diputado Rafael Abreu porque supuestamente infringió la ley y puso a personas en peligro. Al coronel le acompaña un teniente, aún sin identificar, que luce un poco más calmado.