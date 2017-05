Ministro decide hoy sobre tema salarial

Tras varias reuniones en busca de concertación, los sindicalistas y empresarios conocerán hoy la decisión del ministro de Trabajo sobre el aumento salarial del sector privado no sectorizado. El ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, anunciará hoy su decisión respecto al acuerdo del aumento del 20% al salario mínimo, alcanzado entre los sindicalistas y representantes del Gobierno, sin el apoyo del sector empresarial, en el Comité Nacional de Salarios.



Fadul aseguró que “el salario es una necesidad urgente” y precisó que hoy “vamos a anunciar cuál es la medida que vamos a adoptar en término salarial”.



Motivó a los movimientos sindicales dominicanos a fortalecerse, “para hacer un relanzamiento de ese movimiento, que es tan justo e importante”. Asimismo advirtió que el sector empleador “debe entender que la competitividad nunca debe ser en base a bajos salarios”.



Fadul subrayó que ambos sectores deben aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de los trabajadores dominicanos. El titular de Trabajo observó que “este es un momento de entender las necesidades de mejores condiciones para el trabajador dominicano, mejores condiciones laborales”.



Puntualizó que “los salarios no han sido indexados desde décadas adecuadamente, creo que hay un rezago, incluso dentro de los ajustes salariales que debe haber en el país, y sí exigimos en un trabajador mayor capacitación, que maneje tecnologías, en muchos casos idiomas, también debemos entender que una persona así debe al menos tener mejores condiciones salariales, libertades sindicales, seguridad en las empresas; tener las condiciones propias de un trabajador con un salario digno que es lo que se requiere”.



Varios medios asistieron este martes al Ministerio de Trabajo debido a que Fadul había anunciado el Día del Trabajador que informaría su decisión ayer. Sin embargo, tras contactar a representantes de ambos sectores, la prensa supo que la convocatoria a estos no se había realizado, por lo tanto la reunión no se efectuó.